Crónica 13-02-2019

Registro Civil llama a consultar en línea multas de tránsito no pagadas

Para renovar el permiso de circulación 2019, el Servicio de Registro Civil e Identificación llama a los usuarios a consultar gratis en www.registrocivil.gob.cl si su vehículo registra multas de tránsito no pagadas al 30 de noviembre de 2018.

La directora regional (S) del Maule, Sra. Sonia González Contreras, dijo que “es posible consultar en el sitio web institucional si los vehículos tienen o no infracciones empadronadas, evitando inconvenientes cuando renueve el permiso de circulación”.

La autoridad comentó que “cada año, en diciembre, tal como lo establece la ley, el Registro Civil envía la información de las multas impagas al 30 de noviembre a todas las municipalidades del país, con los antecedentes proporcionados por los Juzgados de Policía Local y las tesorerías municipales. Luego se actualiza la información en enero, febrero y marzo, los datos deben ser revisados por los municipios cuando el usuario solicita el permiso de circulación, verificando si tiene o no infracciones pendientes”.

Para el proceso de Permisos de Circulación 2019, el Registro de Multas de Tránsito No Pagadas cuenta con casi 13 millones de multas. Estas infracciones corresponden a 882.244 vehículos.

En la Región del Maule hay 17.562 infracciones vigentes, siendo las comunas de Río Claro (10.457), Talca (1.946), Curicó (1.174) y Linares (1.057) las que lideran la lista.