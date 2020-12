Editorial 05-12-2020

Registro de Discapacidad





En el Maule existen 164 mil personas

con que viven con discapacidad y de ellos

sólo 9 mil 800 están inscritos en el Registro

Nacional de Discapacidad (RND). Por eso

es muy importante que se tenga a las per- sonas que viven con discapacidad inscritas

en el registro, porque así, además de tomar

buenas decisiones y saber sus necesidades

e inyectar mayores recursos, también pue- den acceder a beneficios y programa como

el de Ayudas Técnicas de Senadis, lo que

les permite mejorar su calidad de vida.

En el reciente Día Internacional de la

Discapacidad, las autoridades maulinas hi- cieron un llamado a informarse sobre la

certificación, trámite que hoy día es mucho

más fácil para que los procesos que siem- pre son tan engorrosos, puedan ayudar y

ponerse a disposición de las personas.

El servicio público está para las perso- nas y hacer un poco la vida más fácil a tra- vés de este nuevo sistema que cambia de

un proceso engorroso, largo, presencial, a

un proceso 80% digital que permite ayu- dar a las personas a calificarse, certificarse,

ingresar al registro y tener su credencial.

Por ley, el proceso de calificación debie- ra demorarse 20 días hábiles. Sin embar- go, eso en la práctica no se cumple por la

complejidad que implica levantar los tres

informes requeridos. El plazo de certifica- ción –proceso que realiza Compin a partir

de los 3 informes de calificación– son 5

días hábiles. Una vez que Compin certifica,

se remite la información automáticamente

a Registro Civil, para la inscripción en el

RND.

La Certificación de Discapacidad per- mite que las personas con discapacidad

accedan a beneficios sociales destinados

para ellos. Para realizar el trámite de Cer- tificación de Discapacidad desde el com- putador o teléfono móvil, se debe: Ingresar

a https://compin.cerofilas.gob.cl/ o www.

milicenciamedica.cl, seleccionar Trámites

en Línea y pulsar “Certificación de Disca- pacidad”.