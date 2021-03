Editorial 05-03-2021

Registro de la Discapacidad



La Comisión de Desarrollo Social aprobó y despachó a Sala el proyecto, originado en moción, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.422, en lo que respecta a la vigencia de la credencial de inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad.

La propuesta aprobada en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, se basa en que, actualmente, la obtención de la credencial tiene un carácter temporal, aun cuando existen discapacidades que son permanentes.

Previo a su votación, la instancia escuchó al director nacional (s) del Servicio Nacional de Discapacidad, quien explicó las etapas para acreditar la discapacidad, procesos de calificación y certificación de la misma e informó algunas conclusiones de los informes nacionales y regionales que se están ejecutando, actualmente, del “Plan Nacional de Calificación y Certificación”.



En específico, el proyecto tiene un artículo único que indica que el otorgamiento de las credenciales de inscripción podrán revestir el carácter de temporal o permanente y los certificados que determine el reglamento.



La iniciativa señala que, a diferencia de la cédula de identidad, la credencial no contiene foto, por lo que no se justifica su renovación para las discapacidades permanentes, a menos que exista pérdida o deterioro de esta.



Por otra parte, recuerda que la renovación de esta credencial implica que la persona discapacitada debe presentarse ante el Registro Civil u oficinas públicas que en muchos casos no cuentan con instalaciones necesarias para su desplazamiento, situación que de alguna manera, disminuye la disposición de las personas a renovar, cada dos años, dicha credencial.