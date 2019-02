Nacional 16-02-2019

Registro de Mascotas: El número de serie del carné de identidad se sumaría como alternativa a la Clave Única

Una nueva alternativa asoma desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional para quienes quieran registrar a sus mascotas o animal de compañía de manera online y no cuenten con la Clave Única. Inscribirlas es obligatorio dada la nueva legislación. Si bien a principios de esta semana se había hablado de la posibilidad de que este sistema fuera reemplazado por el RUT, esta opción habría quedado descartada por lo fácil que resulta conseguir el de otra persona.

Es por esto que hoy la alternativa que correría con mayor ventaja sería la utilización del número de serie del carné de identidad que se encuentra al reverso de éste para ingresar al animal al registro a través de Internet. "Junto con la Clave Única, estamos observando la posibilidad de que sea con el carné de identidad y que las personas puedan, si no tiene Clave Única, usar la serie que está impresa en el propio documento para certificar efectivamente la propiedad de la persona que está haciendo el trámite", reconoció el subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry. Aunque esto aún no es oficial, el subsecretario manifestó que "en el transcurso de la próxima semana, (se van a) informar estas modificaciones del punto de vista operativo y administrativo para hacer más fácil y amigable el registro de nuestras mascotas, a lo largo de todo el país". Hoy, a tres días de haber entrado en vigencia la Ley Nº 21.020 de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, o más conocida como Ley "Cholito", se han registrado 258.871 perros y 53.128 gatos, lo que equivale a un 6,14% del total del universo de animales que pueden ser inscritos. Las multas para quienes no cumplan con esta ley, van desde 1 UTM hasta las 30 UTM ($48.305 a $1.450.500). Felipe Salaberry se refirió al registro de mascotas en el marco de la entrega de la Encuesta de Percepción de Calidad de Vida Urbana del Minvu, en donde la presencia de perros callejeros apareció señalada como la principal preocupación urbana.