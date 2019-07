Política 16-07-2019

Registro de Mortinatos: proyecto en el Senado introduce efecto retroactivo

En condiciones de ser visto por la Sala, quedó el proyecto que modifica la ley sobre Registro Civil e Identificación para establecer un catastro nacional de mortinatos (bebés que no alcanzaron a nacer) y facilitar su individualización y sepultación.

Esto luego que los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía despacharan –por unanimidad- el articulado de la norma en segundo trámite.

Cabe recordar que inicialmente se había acordado que terminado el estudio de la citada instancia debía pasar a la Comisión de Hacienda, lo que finalmente fue desestimado. Esto porque a propuesta no implica recursos.

La propuesta busca establecer un catálogo de carácter especial y de inscripción voluntaria, que permitirá a los progenitores de los seres humanos en gestación muertos antes de nacer, individualizar a sus hijos. Todo ello para que, al momento de su correspondiente sepultación, esos progenitores puedan individualizar bajo un nombre a aquella criatura fallecida.

Por su parte, la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren valoró la votación por unanimidad, recordando que el proyecto apunta a “permitir que los padres de guagüitas que no alcanzaron a nacer puedan inscribirlas con su nombre. Hoy pueden recoger sus restos, pero no ponerles un nombre. Sin dudad se trata de un acto reparador que en algo viene a consolar el dolor de perder a un hijo”.