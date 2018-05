Policial 16-05-2018

Registro Nacional de Pedófilos: demandan una mayor coordinación entre el Poder Judicial y el Registro Civil

Una mayor coordinación entre el Poder Judicial y el Registro Civil demandaron los senadores Isabel Allende, Juan Pablo Letelier y José Miguel Insulza tras reunirse con los representantes de la agrupación “No Más Abuso Sexual Infantil”, que lidera la petición de entrega de información por parte del Poder Judicial para completar y actualizar el Registro Nacional de Pedófilos, en el país.

Los legisladores manifestaron su rechazo a la reiteración de casos criminales, que pese a ser condenados por delitos de connotación sexual, no se encuentran en el Registro.

“Nos parece impresentable que una persona que ha sido condenada por abusos sexuales contra menores, no quede registrado ya sea en los Tribunales de Justicia o en el Registro Civil, en uno o en otro, ya sea porque no se inscribió o bien porque no se actualizó esa información”, afirmó la senadora Allende.

Claudia Guerrero, Presidenta de la Agrupación, aseguró que “la falla está en el olvido de los jueces de incorporar a los condenados en el registro, y también porque el Registro Civil ha demorado hasta ocho meses en ingresarlos, y de hecho hay más de 132 personas que deberían estar incluidas, pero no lo están. Además, nadie está fiscalizando esto y tienen que ser los propios familiares de las víctimas quienes tienen que estar avisando a las autoridades correspondientes”.