REGRESAN FANTASMAS DEL PASADO



Comienzan a regresar los peores fantasmas, de la criminal dictadura militar de la oligarquía en Chile.

Aumenta la criminalidad entre los sectores marginados del exitismo económico impuesto a balazos.

Destruyeron la educación pública humanista, valórico formativa, que propiciaba el desarrollo de seres humanos más íntegros y conscientes.

Transformaron a la “gente” en un tubo apetitivo y digestivo, dispuesto a consumirlo todo a cualquier precio.

La ambición y codicia fue convertida en el credo cotidiano. Chile fue promocionado por nuestros gobernantes en el exterior como un oasis latinoamericano.

El saqueo de los ecosistemas terrestres y marinos, la usurpación de territorios de pueblos indígenas, la concentración de capitales, el lucro con las pensiones de los ancianos; todo esto constituye nuestra exacerbada normalidad.

La corrupción permeabilizó todos los estratos sociales. Lo político, lo religioso, lo jurídico.

Con estupor observamos en la pantalla de nuestro televisor, como un fiscal se empeñaba con particular denuedo de culpar a un adulto mayor de homicidio simple, en la muerte de un niño de escasos años de edad sin tener prueba alguna.

¿Por qué este fiscal pretendió culpar con tanta prisa al tío del niño sin investigar? Al menos sospechosos.

El infante después de siete días de una frenética búsqueda apareció sin vida en un lugar distante unos dos kilómetros de la casa del niño, que antes ya había sido registrado por los buscadores, según testimonio fidedigno, del cuidador del predio en que apareció el bebé desaparecido.

¿Dónde y quiénes mantuvieron oculto al menor durante una semana?

Información recibida desde otro plano existencial, por quien escribe estas líneas, dice:

“El pequeño Tomás Bravo, fue secuestrado por alienígenas grises y llevado a EE.UU. para traficar sus órganos.”

Ante conmoción pública causada, el niño fue devuelto al lugar en que se encontró su cuerpo, solo un día antes del hallazgo.

El Instituto Médico Legal ¿Habrá periciado concienzudamente el cuerpo del bebé?

¿Por qué no hay causa de muerte del infante?

Sin lugar a dudas, estamos ante un montaje comunicacional en el que están involucrados agentes del estado.

¿Recuerdan el secuestro y posterior asesinato del niño Rodrigo Anfruns Papi a manos de la CNI?

Están comenzando a regresar los más siniestros fantasma del pasado.

Si la normalidad no da respuesta, hay que buscar en lo paranormal, que solo es la cara oculta de la normalidad.



(Moisés Castillo, poeta linarense)