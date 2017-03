Crónica 02-03-2017

Regreso a Clases con normas claras sobre textos y uniformes escolares - Tema fue abordado ayer en Linares

Sin duda el Regreso a Clases viene acompañado de una serie de tareas que los padres y apoderados deben realizar para iniciar el año escolar, como es la adquisición de uniformes y útiles escolares, es por esto que la Superintendencia de Educación ha estado desarrollando la campaña “Tu escuela -Nuestra escuela” para orientarlos, respecto a la normativa existente en estas materias, informó el Director Regional del Maule, Marcelo Torres, ayer en la ciudad de Linares.

“Es importante que las familias tengan en consideración que los establecimientos no pueden obligar a comprar el uniforme escolar en una tienda o proveedor específico y de no contar con uno, por algún motivo específico, los alumnos no pueden ser sancionados ni excluidos de las actividades educativas”, precisó.

Asimismo, agregó que “lo mismo ocurre con los útiles escolares, en donde no se puede exigir marca o fabricante específico, así como tampoco se puede requerir de manera obligada la compra de artículos de aseo u oficina”.

En relación a los uniformes escolares, el Director Regional recordó que su uso debe estar normado en el reglamento interno del establecimiento y debe ser acordado con la comunidad educativa, aclarando que, si el estudiante no puede adquirir o usar el uniforme por alguna razón, el director(a) tiene la facultad de eximir su uso temporalmente.

En el caso de los libros escolares, Torres explicó que “el Ministerio de Educación entrega textos gratuitos tanto a los establecimientos municipales como a los colegios particulares subvencionados, los cuales cubren el curriculum escolar, por ende, la compra de textos adicionales es siempre voluntaria y si el estudiante no cuenta con ellos, no debe ser excluido de la actividad educativa, ya que el establecimiento debiera adecuar la actividad pedagógica”.