Opinión 17-03-2022

Regreso a clases y lo que aprendimos de la virtualidad

Más allá de las dudas o reparos que pueda generar en la comunidad escolar y en sus familias, el regreso a clases es una realidad para los alumnos y docentes que han llenado las aulas en estos días, en un proceso que hasta la fecha está marcado por la presencialidad a tiempo completo a no ser que la emergencia sanitaria diga lo contrario.

Para ambos escenarios, estamos mejor preparados que nunca en estos dos años de pandemia, tanto en materia tecnológica y educacional, como en salud gracias a la campaña de vacunación masiva. En la vereda de la tecnología, nuestra plataforma Appoderado se adelantó a los eventos sin siquiera imaginar lo que vendría en marzo de 2020 ya que ha estado disponible en muchos colegios del país a partir de 2015.

Sin duda, hoy todos estamos más preparados. Sumamos incontables aprendizajes, madurez y preparación no sólo en los sistemas para hacer más fácil las clases virtuales, sino también, en los alumnos, sus familias y docentes que tuvieron que adaptarse rápidamente a este salto tecnológico tan abrupto.

En la actualidad, con Appoderado son más de 650 colegios en todo Chile los que usan nuestra plataforma, además estamos presente en México, Colombia y Brasil. Más que una App, se trata de un sistema de gestión, de acercar la sala de clases al hogar y viceversa. De acortar la brecha comunicacional entre la realidad del estudiante y los apoderados. Profesores, asistentes, alumnos y sus familias conectados en una sola plataforma, para estar al tanto de las notas, fechas de evaluaciones, contenidos y materias como apoyo del aprendizaje y el libro de clases.

Con alertas que permiten organizar y planificar las labores del estudiante y así disminuir la carga laboral, mejorar la comunicación, aumentar la asistencia y atención escolar, al estar al tanto de todo lo que ocurre en el curso de manera fácil, rápida y a sólo un clic en el computador o Smartphone.



Herramientas tecnológicas que hoy ya no parecen extrañas, que gracias a la rápida alfabetización digital de estos últimos años son muchos los establecimientos de bajos recursos que utilizan herramientas como el aula virtual, zoom Premium o internet al instante que han permitido disminuir la brecha educacional. Así, hoy más de 1 millón de personas usan Appoderado, con más de 500 mil descargas que nos sitúan como la aplicación más valorada de Chile en esta categoría.



Y así estamos saliendo del país, situándose como productor de tecnología que ayuda, que entrega soluciones y herramientas que mejoran la calidad de vida de las personas, que nos permiten estar mejor preparados para enfrentar esta u otra emergencia sin un costo tan alto para la educación de las nuevas generaciones.





Enzo Agüero, Ingeniero Informático y Creador de Appoderado