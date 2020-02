Crónica 25-02-2020

Regreso a clases y manifestaciones: Se alistan medidas de contingencia





El Gobierno y carabineros alistan una serie de medidas de contingencia para enfrentar la llegada de marzo.

Lo anterior en dos frentes; por una parte el regreso a clases y por otro los relacionado con las diferentes convocatorias a movilizaciones hechas por movimientos sociales en el marco del denominado estallido social.

El Gobernador subrogante de Linares, Enrique Gómez, recalcó que “como Gobierno podemos señalar que la gente tiene todo el derecho a manifestarse, pero siempre y cuando se haga bajo el marco de la normativa vigente y sin alterar el orden público; algo que ya se viene indicando desde hace un tiempo a la fecha, por lo que esperamos que todo se desenvuelva con absoluta normalidad, y para lo cual, carabineros ya está trabajando en este sentido”.



Termino de vacaciones



La Teniente Coronel de Carabineros de la Prefectura de Linares, Maureen Espinoza; indicó que “para estos días se han reforzados los servicios preventivos que normalmente se disponen en las principales rutas donde tiene jurisdicción la Prefectura de Linares, tanto en la provincia de Linares y Cauquenes a fin de evitar posibles accidentes especialmente por alcance o exceso de velocidad. No está de más en esta materia, recordar a los conductores, que revisen las condiciones mecánicas de sus automóviles y se aseguren de contar los todos los elementos necesarios antes de emprender los viajes de regreso a sus ciudades de destino”.



Regreso a clases

En lo referente al regreso a clases, la oficial de la Plana Mayor de carabineros, comentó que “ellos se producirá masivamente a partir de mediados de esta semana, lo que ha motivado una serie de coordinaciones en las diferentes unidades policiales; por lo que esperamos que el trabajo planificado vaya de la nano de la colaboración de los conductores. Entendemos que los papás o apoderados quieran dejar a sus hijos en las puertas del colegio, pero sabemos que muchas veces ello no es posible. De allí que les recomendamos planificar sus tiempos, salir con anticipación de sus hogares y no provocar atochamientos en horarios punta en la ciudad”.









Estallido Social

Marzo llega acompañado de una serie de convocatorias a marchas y manifestaciones de diferente índole en el país, donde el Maule Sur no se ha quedado ajeno y ya planifica una de las más importantes para el Día Internacional de la Mujer.

En este contexto, la Subprefecto Espinoza, señaló que “Para poder abordar estas contingencias, tal como lo ha señalado el señor Gobernador (S); carabineros ya está adoptando una serie de medidas que apuntan directamente en poder mantener el orden público, y la seguridad y tranquilidad de la población, para lo cuas se dispondrán todos los servicios que sean necesarios y permitan cumplir este objetivo. Sabemos de la convocatoria a marchar y también que pueden ocurrir manifestaciones; ante lo cual vamos a estar cumpliendo con nuestro deber para lo cual hemos sido mandatados”.

Consultada si existe algún funcionario policial de la prefectura de Linares que actualmente esté siendo investigado por algún hecho ocurrido vinculado al estallido social, indicó que “entendemos que se han recepcionado denuncias en el Ministerio Público y la Fiscalía; pero como Carabineros no tenemos funcionarios que nosotros como institución estemos investigando en torno a circunstancias por las que usted me consulta”.