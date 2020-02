Crónica 25-02-2020

Alistan contingencia por regreso a clases y manifestaciones

Estadillo Social.



Marzo llega acompañado de una serie de convocatorias a marchas y manisfestaciones de diferente índole en el país, donde el Maule Sur no se ha quedado ajeno y ya planifica una de las más importantes para el Día internacional de la Mujer.

En este contexto, la Subprefecto Espinoza, señaló que "Para poder abordar estas contingencias,tal como lo ha señalado el señor Gobernador (S); Carabineros ya está adoptando una serie de medidas que apuntan directamente en poder mantener el orden público, y la seguridad y tranquilidad de la población, para lo cual se dispondrán todos los servicios que sean necesarios y permitan cumplir este objetivo. Sabemos de la convocatoria a marchas y también que pueden ocurrir manifestaciones; ante lo cual vamos a estar cumpliendo con nuestro deber para lo cual hemos sido mandatados".



Consultada si existe algún funcionario policial de la prefectura de Linares que actualmente esté siendo investigado por algún hecho ocurrido vinculado al estallido social, indicó que "entendernos que se han recepcionado denuncias en el Ministerio Público y la Fiscalia; pero como Carabineros no tenemos funcionarios que nosotros como institución estemos investigando en torno a circunstancias por las que usted me consulta".