Editorial 17-03-2021

Regular uso de plásticos



La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja, continúo con la votación en particular del proyecto, en segundo trámite constitucional, que limita la generación de productos desechables y regula los plásticos.



La propuesta plantea, entre otros puntos, proteger el medio ambiente y disminuir la generación de residuos, mediante la limitación en la entrega de productos de un solo uso.



Para este análisis, los diputados escucharon la exposición de la ministra de Medio Ambiente, quien informó que la normativa busca impulsar la economía circular en nuestro país, organizando un entorno que no genere basura y eliminar todos aquellos artículos que se puedan reducir y que no son reciclables.



En la votación, el grupo parlamentario aprobó una norma proveniente del Senado, cuyo contenido aborda la regulación de las composiciones de las botellas plásticas.



Las botellas plásticas desechables que se comercialicen por cualquier persona natural o jurídica, sean o no establecimientos de expendio de alimentos, deberán estar compuestas por un porcentaje de plástico que haya sido recolectado y reciclado dentro del país, en las proporciones que determine el reglamento de esta ley, especifica la disposición.



El texto legal plantea que dicha composición deberá ser certificada de conformidad con el procedimiento establecido por el Ministerio de Medio Ambiente.