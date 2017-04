Editorial 20-04-2017

Regularización de cuarteles de bomberos

La coloquialmente llamada "ley del mono para bomberos" fue despachada a Sala en particular, luego que la Comisión de Vivienda y Urbanismo sometiera a votación las indicaciones presentadas para el texto legal que tiene como objetivo permitir a Bomberos de Chile acoger sus edificaciones, que no cuenten con permiso de construcción o recepción definitiva, a un procedimiento especial de regularización y que fuera aprobado en general en el Senado el miércoles 22 de marzo del presente año.



Una de las indicaciones respaldadas, permitirá que si se les rechaza el procedimiento de regularización, por poseer algún error, éste puede ser subsanado en los 30 días siguientes, permitiendo seguir el proceso de regularización, sin la necesidad de partir todo de nuevo, lo que a juicio de los legisladores ayuda a facilitar para que este trámite sea más expedito.



Lo que se pretende con este proyecto de ley aprobado, es que los cuarteles estén totalmente regularizados y eso significa también, darles las facilidades necesarias, los recursos, que a veces no existen, para poder regularizar, por los costos que significan los permisos de edificación.



Con este proyecto se está permitiendo que Bomberos puedan regularizar todas sus propiedades. A lo largo del país hay muchas que lo requiere.



Entre las indicaciones se consideraron cuestiones de plazos, de pagos y no pagos, tener construcciones sólidas y que no haya ampliaciones que después no se puedan regularizar.