Editorial 15-10-2020

Reinserción laboral



Con el fin de dar una respuesta sistémica e integral al cuidado de la maternidad, de la niñez y la reinserción laboral de las mujeres en el marco de la pandemia, la Presidenta del Senado, a través de la mesa de género Covid-19 solicitará al Ejecutivo, el patrocinio a una legislación que aborde la situación de miles de mujeres que se ven en la disyuntiva de dejar sus trabajos por el cuidados de sus hijos e hijas.



Las dirigentes coincidieron en que las soluciones gubernamentales no han abordado de forma adecuada la protección de la maternidad y la infancia, puesto que muchas mujeres no cumplen todos los requisitos para acceder a los beneficios, porque no cuentan con contratos formales y tampoco se encuentran disponibles salas cunas con protocolos adecuados.



Hubo coincidencia en que el compromiso es abordar esta realidad y la incertidumbre de muchas mujeres a quienes se les vence la licencia preventiva y que carecen de protección laboral.



En este sentido hay que llevar una propuesta para incorporar una política pública de protección a la infancia.