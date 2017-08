Editorial 25-08-2017

Reinserción Social Juvenil

Con el voto unánime de sus integrantes, la Comisión de Constitución del Senado aprobó la idea de legislar del proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que asumirá una de las funciones que tiene actualmente el Sename en materia de jóvenes infractores de ley.



De esta manera, la iniciativa que cumple su primer trámite, quedó en condiciones de ser votada en general por la Sala del Senado.



Hubo coincidencia en destacar los alcances de la iniciativa pero se ha insistido en la necesidad de recoger, en la discusión en particular, algunas de las inquietudes que han surgido en las distintas audiencias públicas que ha tenido la Comisión.



Crear un nuevo servicio que se ocupe de la reinserción de los jóvenes que cometen infracciones ilícitas de carácter penal es una necesidad ineludible.

No obstante todavía hay muchas dudas de temas importantes en relación a las normas que se están cambiando, hay dudas respecto de la infraestructura existente, si acaso da cuenta para poder hacer bien este trabajo, respecto de los programas que se utilizan en el sentido de que cada caso tiene que seguir caminos distintos y por ejemplo la droga y todas las adicciones que son parte de los problemas que involucran en las conductas irregulares de estos jóvenes no están debidamente esclarecidos y si se va a poder trabajar en ellos para poder recuperar y realmente lograr el objetivo de la reinserción.