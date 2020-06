Policial 28-06-2020

Reiteran las medidas de autocuidado para disminuir el contagio del covid-19 en adultos mayores





Personal de Carabineros de Linares desarrolla acciones de autocuidado, como en esta oportunidad, dirigidas a los adultos mayores, para evitar y disminuir los contagios a raíz de la pandemia del Coronavirus.

Se reitera que la utilización de los elementos de seguridad (mascarillas y guantes), mantener las medidas de aseo apropiado en los domicilios, junto con no acudir a lugares con aglomeraciones y evitar mayormente salir de los domicilios, son algunas de las recomendaciones que se entregan, con el fin de cuidar la vida, sobre todo a los adultos mayores en estos tiempos de emergencia sanitaria.

También se puede tender una mano aquellos que no puedan realizar sus compras en supermercados o farmacias por si solos, visitar a vecinos adultos mayores que estén solos (manteniendo cada una de las medidas de seguridad) y con ello saber sobre su estado de salud y si requiere alguna solicitud en la cual se pueda cooperar; además, no olvidar que a través de la tecnología se pueden realizar video llamadas y, así, estar presentes con los familiares adultos mayores y calmar la ansiedad.

Carabineros de Chile, recomienda seguir las sugerencias durante la pandemia del Coronavirus y ser solidarios con aquellos que más lo requieren.