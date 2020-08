Social 12-08-2020

Reiteran llamado a postular a familias maulinas al subsidio de arriendo especial para clase media



Beneficio está orientado a aquellas personas que producto de la pandemia sanitaria han perdido su empleo o han visto disminuido sus ingresos más del 30 por ciento



El seremi de vivienda y urbanismo en el Maule, Gonzalo Montero junto al director(s) regional de Serviu, Claudio Daneck, destacaron que se mantiene abierto hasta el próximo 24 de agosto el proceso de postulación al subsidio de arriendo especial para clase media.

Ambas autoridades manifestaron que ha sido muy ventajoso para los postulantes la simplificación y flexibilización de los requisitos anunciada hace algunos días por el Presidente Sebastián Piñera y el ministro del Minvu, Felipe Ward.

El titular del minvu en el Maule recordó que “lo primero fue eliminar como exigencia estar inscrito en el Registro Social de Hogares y posteriormente la cobertura del subsidio se amplió para beneficiar a personas, que arrienden un inmueble y no necesariamente compartan con otras personas”, señaló Gonzalo Montero.

Por su parte el encargado de Serviu en la región, Claudio Daneck, explicó que “se trata de un subsidio que cubre hasta el 70 por ciento del total del valor del arriendo y el beneficiario debe pagar el 30 por ciento restante. El subsidio se paga durante tres meses al arrendador y es hasta 250 mil pesos para arrendar viviendas cuyo valor no supere los 600 mil pesos mensuales. La postulación es 100 por ciento on line en la página minvu.cl y también tenemos un equipo para atender las consultas con asistencia telefónica al 600 901 1111 desde red fija y al 2 2901 1111 desde celulares”, acotó.

REQUISITOS

Entre los principales requisitos para poder postular figura demostrar la pérdida de empleo o una baja de más del 30 % de los ingresos, además de estar arrendando una vivienda actualmente, no ser propietario de una vivienda y el ingreso total del núcleo familiar no debe superar los 2 millones de pesos mensuales. También se requiere acreditar antigüedad en el arriendo hasta el 31 de mayo del 2020.