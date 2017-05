Opinión 31-05-2017

Relámpagos poéticos

Vivir con miedo es peor que vivir muerto



Está tu dios aplaudiendo lo que tu haces?



Lo bueno que en 30 años no estarás para darme tus consejos

ni yo para escuchártelos.



Lo malo del comunismo son los que dieron las razones

para verlo como una alternativa al infierno



Alguien tiene que decir algo: hasta cuando muere una flor

se tiene que rezar un responso.



Ha caído el cielo sobre mí y lo he roto de una estocada.



Un marinero que huye del mar es un rictus de mujer encinta.



Ella me quería seducir vergonzosamente

mientras yo le arrancaba el porfiado vestido.







(POESÍA DE JOSECULMEN)