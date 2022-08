Social 10-08-2022

Relleno sanitario: autoridades regionales y comunales llaman a cuidar sustentabilidad del territorio



Se mostraron en contra de la reactivación del polémico proyecto, emplazado en el límite de las comunas de Villa Alegre, Linares y Yerbas Buenas. “Hemos visto los efectos que este tipo de instalaciones tiene tanto para los vecinos como para el medio ambiente. Y si ya nos opusimos una vez, ahora lo haremos con más fuerza”, aseguraron en una declaración pública firmada por la Senadora Ximena Rincón; la gobernadora regional, Cristina Bravo; el alcalde, Luis Cadegan, y los concejales Cristina Zehender, Ariel Ruiz, Rafael Vigueera, María Ignacia González y Jesús Rojas



Su absoluto rechazo al proyecto de relleno sanitario en la zona límite de las comunas de Villa Alegre, Yerbas Buenas y Linares, manifestó a través de una declaración pública un grupo de autoridades comunales y regionales conformado por la Senadora por el Maule, Ximena Rincón; la gobernadora regional, Cristina Bravo; el alcalde de Yerbas Buenas, Luis Cadegan; los concejales de la comuna histórica, Cristina Zehender, Ariel Ruiz y Rafael Viguera, además de los ediles de Villa Alegre y Linares, María Ignacia González y Jesús Rojas, respectivamente.

Las autoridades hicieron énfasis en que el proyecto afectará el medio ambiente de localidades de las comunas de Yerbas Buenas, Villa Alegre y Linares, por lo que llamaron a hacer un esfuerzo para dar sustentabilidad al territorio.

“Hemos visto en distintas partes de Chile los efectos de los rellenos sanitarios por los malos olores, percolados y contaminación de aguas y no queremos que ocurra lo mismo en nuestras comunas, porque se afectará la calidad de vida de vecinos y vecinas, pero también la principal actividad económica de la provincia de Linares, que es la agricultura en sus diferentes formas”, aseguraron en su declaración.

Los personeros DC recordaron en 2013 y junto a la comunidad, lograron frenar este proyecto y que ahora estamos dispuestos a luchar con todas las armas que les brinda la ley para que el relleno sanitario no se materialice y afecte de manera irreversible la calidad de vida de los habitantes y el medio ambiente del lugar.

“Contamos con el respaldo de los vecinos y vecinas, opinión que creemos que debe ser escuchada por las autoridades regionales y nacionales, porque este proyecto, como lo señalamos anteriormente, fue rechazado en 2013 y vuelve a generar incertidumbre en las personas que han hecho su vida en el área de influencia del proyecto, donde además existe una escuela rural”, explicaron.

Las autoridades DC recalcaron que en un contexto de sequía, es necesario cuidar el agua y que este proyecto va en la línea contraria, pues puede afectar significativa e irremediablemente fuentes de agua vitales para tres comunas de la provincia de Linares.

“Este movimiento va más allá de las legítimas y naturales diferencias políticas. Creemos que los sectores rurales, siempre tan postergados, no pueden continuar pagando los costos del crecimiento económico y, por el contrario, deben ser parte activa de un desarrollo que parte por respetar el medio ambiente y cuidar un bien fundamental, pero cada vez más escaso, como lo es el agua”, concluyeron.