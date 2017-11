Opinión 19-11-2017

Rememorando las campañas políticas

Tuve la intención de colocar como título “ Recordando” las campañas políticas, diciendo así : evocando o teniendo parecido a dichas campañas, pero, estudiando, aprendí que es mejor decir “rememorando” que significa estrictamente “ pasar a tener en la mente algo del pasado” ¿Comprendió Ud. la sutileza de ese cambio? dado que ambos términos son como sinónimos, pero en el fondo no lo son.

Por ello, os invito en esta oportunidad tan especial como lo son las Elecciones en varias entidades, transcendentales para nuestro país. Hoy, junto a Uds. recordaremos, evocaremos, reconstruiremos mentalmente, como eran las Campañas Políticas, años atrás.

Al igual que hoy en día, las Campañas electorales se esforzaban en llevar a cabo, diversas actividades que influyeran en la decisión de los electores, para elegir entre todos, aquellos que representaban una determinada corriente ideológica.

Ellas, provienen del pasado. En Atenas, por ejemplo, conocemos que determinados grupos se esforzaron en sus discursos, para ejecutar o desterrar al filósofo Sócrates, sopretexto de “corromper” a la juventud con sus nuevas ideas (siglo V a.c.) En el siglo Xlll vemos el levantamiento de la nobleza con Juan l de Inglaterra a través de sendas campañas políticas.

La primera Campaña moderna, conocida como tal es la llamada Campaña de Midlothian (en Escocia) basada en una serie de discursos sobre la política británica en relación a las atrocidades que cometía el Imperio Otomano contra los Búlgaros.

Los entendidos, sobre los componentes de una Campaña Electoral nos dicen que todas ellas cuentan con los siguientes “componentes”

1.- Mensaje: que expresa el porqué los votantes debieran elegir tal o cual Candidato es éste uno de los componentes más importante por lo que debe ser cuidadosamente preparado.

2.- Dinero: Hoy, gran parte es aportado por el estado o por personas o grupos que deben hacer públicamente sus erogaciones a el Partido o Candidatos determinados.

3.- Activismo: Es realizado por Voluntarios o personal remunerado. En la actualidad esa actividad la realizan herramientas digitales, por lo que ya se habla de “ ciber política”.

4.- Propaganda: Hoy en día por ley está regulada y consiste en el fondo llevar el “mensaje” a los electores. Se usan hoy, por ej. la “Franja política o electoral, avisos pagados en la tv. , eventos, marchas, concentraciones, volantes impresos, folletos, visitas puerta a puerta ,etc”.

Nos propusimos a través del título de esta crónica, Rememorar las campañas políticas de antaño. Para tal efecto, invito especialmente a los adultos mayores a evocar las Campañas de antaño, de las décadas de los 40-50 y 60 en que todos participamos de una u otra forma.

En aquellos años, las corrientes políticas eran pocas. La llamada Derecha, estaba representada por los Partidos Liberal y Conservador y los de Centro Izquierda por los Partidos Radical, Socialista y Comunista. Otros minoritarios fueron los Nazis criollos y Agrario Laborista de corta duración. De esos Partidos, pocos mantienen su denominación y la mayoría dio origen a los actuales Partidos de todos conocidos.

El “ Mensaje” que nombramos al comienzo estaba impreso y se entregaba en las llamadas “Palomitas”, que consistían en trozos de papel de diario de diversos colores ,entregados mana a mano o dejados bajo las puertas de los domicilios por las noches y que llevaban impreso un mensaje, llamando a votar por tal persona con su foto, número y “ virtudes”

En las calles principales se colocaban “Franjas o Lienzos” amarrados a los postes del alumbrado público o teléfono. Su número era escaso, por lo que los candidatos con mayor poder económico los colocaban, los más “pobletes” encargaban a Brigadistas (pagados o no) a escribir en las paredes o casas, con pintura barata el o los nombres de los candidatos de su colectividad. Era la llamada propaganda Mural. Claro está que esta propaganda (salvo los que autorizaban) era repudiada por los vecinos y se volvían en contra del candidato ¿era que no, verdad?.

Soleras: eran volantes de papel de diversos colores que se colocaban en las soleras de las calles pavimentadas, untadas con engrudo o cola fría.

Propaganda con parlantes: Un conocido vecino y eterno candidato “Don Juve” que vivía en una casa de dos pisos ubicada en calle Brasil (lado sur oriente) en sus candidaturas colocaba un parlante que, entre disco y disco, una locutora daba a conocer al público la personalidad y trabajo a realizar como Regidor por el candidato apellidado Bernal.

Posteriormente, apareció la propaganda callejera, que consistía en un móvil que recorría la ciudad con un alta voces a todo volumen dando a conocer al Candidato y su programa de trabajo .Felizmente, para todos nosotros este tipo de propaganda desapareció.

MARCHAS: Cada colectividad política al término de la campaña, hacía una o más Marchas, llevando decenas de adherentes, con el Candidato al frente y gritando consignas a favor de éste. Hoy, no se hacen, quizás por mayor cultura del público, mayor flujo vehicular o poco interés de la ciudadanía en participar .Ello también se observa en las Procesiones religiosas, antes llenaban cuadras y cuadras ,hasta llegar a la Catedral .Ese fervor también desapareció.

Concentraciones: Se hacían marchas que convergían a nuestra Plaza de Armas, con numerosos adherentes .Hoy no se realizan, salvo actos en espacios cerrados, tales como Gimnasios o Centros societarios. El público se muestra reacio hoy a este tipo de proclamaciones.

La última Concentración o Proclamación pública que tuve la suerte de presenciar fue la del candidato a la Presidencia en la cual ganó dn. Ricardo Lagos. Recuerdo las anteriores que se realizaban en la Plazoleta de la Estación de ferrocarriles llamada especialmente por el PC.

ACARREO – Compra de votos, etc. El acarreo, consistía en llevar alguien del Comando del candidato a una persona al lugar de votación y observar que éste, sufragará. Vuelto a la sede partidaria o casa asignada para tal evento, se procedía a cancelar en efectivo su voto, acompañado a veces por sendas empanadas de horno.

Hoy, ya no existe el acarreo, si no la traída a la ciudad de grupos de adherentes a la candidatura .Seguramente al regreso al campo, todos serán “servidos” con contundentes asados u otros menesteres .La mayoría, si el Candidato es elegido, tendrá la posibilidad de ser atendido en buena forma en oficinas municipales o estatales, donde los Jefes han sido partidarios del elegido. Total, a nuestro parecer las compras, coimas, etc. siguen igual que antes .La gran política ha desaparecido ,dando paso a la politiquería

Así termino mis remembranzas Quedaron fuera del tintero quizás muchas más, pero hemos escrito las principales. Ahora, prepárese a cumplir con su DEBER cívico, temprano, evitando el calor o gran cantidad de votantes y esperemos como dicen los huasos “Que gane el mejor"



René A. Recabarren Castillo,

Profesor Normalista