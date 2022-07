Deportes 31-07-2022

Remo en bote de dragón : El deporte de las mujeres que dan la pelea al cáncer de mamas



Buscan financiamiento para competir en Brasilia



Un poco de historia. Hace 26 años el fisiólogo canadiense Don McKenzie demostró en un estudio clínico que las mujeres supervivientes de cáncer de mama que practicaban remo en bote de dragón tenían menos riesgo de desarrollar una de las complicaciones posteriores a la cirugía: el linfedema.

El linfedema es la acumulación de linfa(liquido) en alguna parte del cuerpo producto de la alteración del drenaje linfático.

En el parque Caren de la Universidad de Chile, un grupo de 30 mujeres supervivientes de cáncer de mama, se juntan todos los domingos a realizar aquel deporte de origen chino.

Paola Sepúlveda Méndez, es linarense, diagnosticada con cáncer de mamas en el 2011, desde hace 4 años forma parte de la Agrupación FortalesenosChile”, de mujeres sobrevivientes del cáncer de mama específicamente: “llegué a la agrupación para poder compartir experiencias y a la vez hacer deporte, una terapia “sanadora”. Remamos en bote dragón y el remar nos permite rehabilitar nuestro brazo operado con extirpación de ganglios. Para mí ha sido maravilloso, poder compartir con mujeres que han vivido las mismas terapias, se forman lazos de contención emocional. Gracias a Mónica Hernández, que es nuestra entrenadora y amiga podemos remar por la vida cada vez que podemos. La fuerza y buena energía que se vive es fuente de amor para cada una de quienes conformamos esta agrupación. Me siento agradecida de Dios y de las redes de amor que nos van guiando en este camino, soy una Remadora Rosa, orgullosa de nuestro equipo. Ha sido un tremendo regalo que llegó a mi vida. Seguiré Remando por la vida hasta que Dios, me lo permita”, señala.

¿Qué tiene que ver este deporte con la prevención del linfedema ?

La experimentada oncóloga Saffie, lo aclara “este deporte requiere de un remado circular, a un determinado ritmo y se rema con el brazo vinculado a los ganglios extirpados. Toda esta combinación de factores imitan lo que seria un drenaje linfático del brazo. La agrupación que integran estas mujeres es sin duda enriquecedora porque no solo promueven la salud, hacen toda una contención emocional. Sirve de terapia porque no están todo el tiempo hablando de cáncer”.

En los próximos días, Sepúlveda, espera reunirse con las autoridades para hablar de esta agrupación y solicitar recursos para poder participar en el campeonato de remadoras de bote de dragón, que se realizara entre el 25 y 29 de octubre en Brasilia.

Para las amigas que deseen mayores informaciones pueden ingresar al Instagram Águilas Rosas_Dragon Boat.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo