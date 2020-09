Opinión 06-09-2020

René Recabarren Castillo y su legado de amistad -Profesor normalista y columnista de El Heraldo-



Nos hemos quedado huérfanos de nuestro amigo, quienes nos reuníamos a compartir y reflexionar momentos de sana alegría, sin día ni horario fijo. A lo menos, una vez al mes, estos cuatro amigos nos reunimos -en presente pasado- bajo el singular título de La Cofradía.

Nos integramos para compartir el devenir ciudadano, nuestros escritos, alguna situación curiosa o simplemente para degustar la sabrosa taza de té, con pan amasado, un trozo de quesillo, tomates y paltas. Pero, sobre todo para reírnos y aportar un poco de humor a los serios problemas del tema en cuestión.

Una sana convivencia -por algunas horas- con independencia de los pensamientos unipersonales, aportando una opinión sin compromiso y con generosa aceptación de los asistentes.

Todo ese ceremonial matizado con una que otra anécdota o humorada surgida al calor del tecito reparador o el sabroso café con endulzante; que visto de ese modo, debe ser un grupo como tantos que se reúnen para conversar o degustar un algo, como serio motivo y encontrarse a compartir la amistad.

Hoy nos reunimos en estas líneas del diario, lejos de la mesa acogedora de D. René, que orgulloso mostraba sus dotes de tenista -porque la dejaba saltando- (como se dice ahora…) para que alguno de nosotros remachara y lanzara la frase o epíteto que completara la oración. Era un momento esperado por todos.

Por estos días “pandémicos” tan complejos que vivimos, hemos suspendido nuestros encuentros y que tanta falta nos hace, no solo a nosotros sino al grupo de cualquier lugar del mundo, donde se reúnen seres humanos en plan de convivencia y conversación distendida con la familia, con el grupo de trabajo, con los amigos del deporte. Esta pequeña cofradía lo hace para hablar de un libro, un artículo, una situación, mirar algunas fotos y encontrar nombres y razones que nos permiten seguir con agrado, estando juntos en sana convivencia.

Hoy, nuestra reunión es dominical, en el diario de la ciudad, y a cuyo encuentro no pudo asistir D. René. Pero aquí estamos para nutrirnos de las enseñanzas contenidas en cada una de las columnas escritas por este profesor normalista, con la misma ilusión que presentaba sus trabajos y las tantas horas compartidas en su casa hasta hace un par de meses. Seguramente, y en un acuerdo tácito, re-leeremos con especial atención sus trabajos dominicales y, seguro, veremos reflejado al buen amigo René, recordando enseñanzas compartidas de forma privilegiada.

D. René siempre amable, respetuoso y con gran escucha de los consejos que recibía producto de algunas críticas por algo manifestado en sus trabajos, los que defendía con ardiente paciencia.

Recordando el gran legado que dejó con su libro histórico de la masonería linarense; que más de algún dolor de cabeza le trajo y que salvara por el enorme respaldo de su investigación con antecedentes y documentos originales para editar su libro SINTESIS HISTORICA DEL TRIANGULO “RAZON” Nº 6 DE LINARES.

En los últimos años, nos recordaba con “pequeños gruñidos” cuando alguno de nosotros decía algo indebido que -a su parecer-, no era del todo correcto. Agregando, en más de alguna oportunidad: “ya estoy cansado de tanto ir y venir… y mis dolores siguen”.

Hay otros detalles de su humanidad que siempre nos acompañarán. La donación de una serie de 40 fotografías de Linares de antaño, para el patrimonio local. Y hace unos quince días, nos llama para decir que su amigo Fonchi, nos entregaría diez fotografías tamaño mercurio para que escribiéramos algo y que no era necesario devolvérselas. Aquí le fallamos al amigo, y no existe justificación para ello, salvo decir que fue desidia personal.

Los que conocimos a D. René Recabarren Castillo en su hogar de calle Yerbas Buenas, donde vivía junto a su esposa Teresa, pocas veces le vimos en actitudes solemnes o graves. Era de espíritu risueño, propenso a la broma y la fina ironía que lanzaba como aguzados dardos, siempre bien intencionados, pero certeros y precisos.

Gustaba de emprender batallas y en su larga vida octogenaria, edad que nunca representó, fue fundador e impulsor de innumerables obras gremiales, profesionales y creativas. La jubilación no le quitó la noble inquietud de servir, ser un buen esposo, mejor padre y cariñoso abuelo. Pero a todas estas condiciones, agreguemos la de excelente amigo.

Por ello, la pluma se resiste a escribir sentimientos necrológicos en esta hora tan triste de su partida. Además, él tampoco habría estado de acuerdo. Era un ser humano integral: alrededor de una buena mesa, con chancho en piedra, pan amasado y algún pebre, afloraba su conversación chispeante y movediza. El dio vida a esta cofradía que hoy lamenta su partida, surgida en los avatares de la edición de la Historia de Linares que le llevó no pocos malos ratos. Pero, cual caballero medieval, espada en alto, lanzó mandobles a diestra y siniestra y él también recibió. Estamos ciertos que le divertía esta pugna y cada día abría con impaciencia El Heraldo buscando lo que se escribía en ese tiempo.

Recibió uno de los últimos honores de su vida en el Concejo Municipal, bajo la Presidencia del Alcalde Mario Meza. Habló con emoción y sinceridad. Aun cuando todo lo desdibujaba tras su sonrisa, advertíamos que sus días se acortaban.

Compartimos su mesa y también la de D. Alfonso. En estas reuniones de la autobautizada “cofradía” se recorría la ciudad y sus personajes. En una ocasión, justamente donde D. Alfonso, mientras conversábamos, el olor a pan amasado surgido de las manos de Magaly inundaba la casa. Pero repentinamente el dueño de casa se siente mal y un médico, pariente de don René, concurre a asistirlo, recomendando su inmediato traslado a un centro asistencial. Todos preocupados de lo sucedido. D. René, muy encariñado con su amigo de toda la vida, lo ve salir, pero no puede evitar la expresión bromista: “Oye Poncho, ¿y el pan amasado?”

Estimado D. René, aquí estamos con su gran amigo D. Alfonso, los cófrades Jaime y Manuel, intentando explicar por qué se ha ido antes de lo que hubiéramos querido y por ello la cofradía está entristecida. Ya nos está haciendo falta su indicación, y “dejarla saltando”, a la espera que alguno de nosotros reaccione.

Hemos escrito estas líneas en la reunión dominical de hoy, con la palabra amistad, Alfonso Astete Bascuñán, Jaime González Colville y Manuel Quevedo Méndez agradeciendo la generosa y sincera amistad de D. René Recabarren Castillo. ¡Hasta siempre, estimado amigo!