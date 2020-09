Opinión 08-09-2020

René, tu agonía también la sufrimos tus amigos..





Callo mi llanto no por ser hombre,sino por qué tanta lágrima derramada inundaría tu camino al cielo.

Las veredas de nuestra ciudad llorarán tu ausencia que junto a Alfonso Astete usabas,casi todo los días, caminando desde las oficinas del Diario El Heraldo, después de dialogar amistosamente con el director Miguel Ángel Venegas, continuaban por Independencia saludando a los amigos y conocidos. Sonrientes abrazando a la vida,agradeciendo al Maestro por seguir existiendo. Ignoro hasta donde llegaban por esta calle principal de Linares,creo llegaban hasta la estación, tal vez, sin decirse nada; su intención era comprobar si ya venía el carro , ese que algún día tendremos que subir para no volver.

Yo tenía el privilegio de esperarlos ,en la esquina bajo el antiguo Hotel Turismo. Luego por calle Manuel Rodríguez a la panadería La Francesa,para luego, atravesar la plaza llegado frente a María auxiliadora,donde René Recabarren Castillo continuaba sólo a su hogar...no se le veía un ramo de flores en su mano para su amada,pero su sonrisa lo delataba.Lo ocultaba en su corazón cada día.

Lugar de despedida en aquella esquina aludida...no dudo que en la carita de María Auxiliadora existe una lágrima suspendida.

Al inicio de este año, mi amigo de infancia, Pepe Toledo,desde Santiago, me llama expresando su admiración por el talentoso columnista, orgulloso de haber sido profesor normalista y de destacada pluma educada y virtuoso dominio. Agregaba que no se perdía artículo de René.

Obvio que se lo comuniqué con entusiasmo y orgullo.

Ahora imagino a su admirada y bella señora Teresa con aquellas quemantes lágrimas en su rostro triste y en un rincón de su apenada alma sintiendo la presencia de su amado.

René desde el sendero que lo conduce hacia ese otro lugar , con su sonrisa de alta nobleza,de gran maestro y sabia amistad,pide en su sagrado silencio a ella y sus hijos no lloren su partida,pues está y seguirá estando junto a ellos.

René: la noche del tres de septiembre hasta el amanecer no quiso dormir, abrazada al dolor de tu ausencia, también está llorando...





(Carlos Yáñez Olave,

Escritor)