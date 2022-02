Crónica 26-02-2022

Renovables pueden mitigar déficit energético que afectó a 4% de la población mundial

Si bien la transición a fuentes renovables es una de las causas del fenómeno, la diversificación de la matriz energética resulta clave para responder a los aumentos de la demanda debido a olas de frío, calor y sequías.



Santiago, febrero de 2022.- En torno a 350 millones de personas en el mundo resultaron afectadas por cortes de energía eléctrica durante 2021, lo cual equivale al 4% de la población mundial. Incluso regiones del planeta que contaban con suministros eléctricos estables, como es el caso de China, también presentaron colapsos durante el pasado año, según el último informe de IHS Markit .



El cambio climático es una de las principales causas de las caídas del suministro eléctrico. Olas de frío extremo y extensas sequías incrementaron la demanda de energía, en un contexto en que es cada vez más complejo predecir la llegada de este tipo de eventos adversos.



Asimismo, el informe de IHS Markit señala que la transición hacia nuevas fuentes de energía, en sincronía con el abandono de los combustibles fósiles, resulta clave para cumplir con los objetivos climáticos globales.



“En Chile tenemos experiencia en materia de dar respuesta a eventos climáticos. Recordemos que a fines de los años 90, producto de la sequía, se debió racionar el suministro mediante cortes de energía programados. Tras esto el país decidió descentralizar la matriz energética, dando impulso a las energías renovables no convencionales, lo que nos pone en ventaja frente a otros países al momento de responder a las alzas en la demanda de energía”, indica Víctor Opazo Carvallo, CEO de Solek Chile.



Chile ha seguido impulsando la adopción de nuevas fuentes de energía con el fin de reducir la dependencia a combustibles fósiles. En efecto, en diciembre de 2021 la inyección de energías renovables no convencionales a la matriz fue de 2.378 GWh, lo cual corresponde a un 33,3% de la generación total. Asimismo, 166 nuevos proyectos ERNC fueron declarados en construcción .



“Hoy tenemos la posibilidad de dar robustez al suministro de diversas localidades mediante la instalación de pequeños medios de generación distribuida. Estos son parques de hasta 9MW que se están instalando en la zona centro-sur del país, donde las condiciones geográficas no permiten la instalación de grandes centrales eléctricas”, indica Víctor Opazo Carvallo.



Nuestro país ha sido reconocido como el mejor país en América para invertir en energías renovables no convencionales, según el reporte Climatescope 2021 publicado en diciembre de 2021 por Bloomberg New Energy Finance.



“Continuar la diversificación y descentralización de la matriz energética es la vía más adecuada para dar seguridad y robustez al suministro ante diferentes eventos que puedan producirse”, concluye Víctor Opazo Carvallo, CEO de Solek Chile.