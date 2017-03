Nacional 18-03-2017

Renuncia el encargado de licitación del Transantiago a semanas de enviar las bases del proceso a Contraloría

El ingeniero Luis Maluenda, secretario técnico de la licitación de los futuros contratos del Transantiago, renunció a su cargo, a semanas de mandar las bases del proceso a Contraloría. El ingeniero será reemplazado por Eric Martin, quien también formaba parte del equipo encargado de la licitación de nuevos contratos, y fue coordinador de Concesiones del ministro Alberto Undurraga en Obras Públicas. Según consigna el diario La Segunda, Maluenda dimitió de su cargo luego de mantener una reunión sobre el contenido de las bases de licitación y algunos puntos que se esperaban corregir con la nueva ministra de Transporte, Paola Tapia Sin embargo, desde el ministerio aseguraron que la renuncia no tuvo que ver con esto, sino que se trata de modificaciones destinadas a "fortalecer y potenciar el trabajo que viene desarrollando, entregar nuevos focos y darle mayor impulso a ciertas áreas". En este sentido, no descartaron que haya nuevos cambios en los próximos días. El calendario original de la licitación supone que una vez concluida la consulta pública, en las siguientes dos semanas las bases del proceso deben ser enviadas a la Contraloría. Posterior a eso, cuando las bases ya están aprobadas, se hace el llamado a la licitación. Con la nueva licitación, pasarán a ser seis los operadores que prestarán el servicio de transporte, para que cada unidad de negocios tenga más de 700 buses. Además, se instaurarán "terminales de día" y se hará un cambio en la propiedad de los actuales depósitos de buses, con el fin de que el control de esto no sea un limitante para la entrada de nuevos operadores interesados.