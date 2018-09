Política 04-09-2018

Renuncian 15 figuras del partido Ciudadanos

Integrantes del partido político Ciudadanos Somos Todos presentaron ayer su renuncia ante el Servicio Electoral (Servel) a la colectividad, la cual fue fundada, entre otros, por el ex ministro de Hacienda y ex precandidato presidencial Andrés Velasco.

Las decisiones se concretaron luego de vivir intensas dos semanas de críticas públicas y cruzadas después de las elecciones internas de esa colectividad, que se realizaron el 17 y 18 de agosto. Los últimos 4 en tomar la decisión fueron Juan José Santa Cruz, Ricardo Escobar, Sebastián Sichel, Paola Assael y Patricio Arrau.

Con eso, estas quince figuras –Sylvia Eyzaguirre, Ricardo Escobar, Eugenio Evans, Paola Assael, Sebastián Sichel, Juan Ignacio Correa, Patricio Artigoitía, Alejandro Jadresic, Rodrigo Moreno, Viviana Pérez, Jaime Briceño, Esteban Jadresic, Patricio Arrau y Claudia Chávez-, además de Santa Cruz, dieron todo por terminado. Y con duras críticas, sobre todo a Andrés Velasco. En todo caso, algunos de ellos evitaron referirse al ex candidato a senador directamente, como Eyzaguirre, Escobar y Evans.

A estas renuncias se sumaron 80 militantes, número que podría ascender a 200.