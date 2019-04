Crónica 05-04-2019

Renuncian seis directores y la contadora de la Cámara de Comercio de Linares

Argumentaron que el actual presidente “ha mantenido una constante negativa a resolver los problemas contables y administrativos de la organización gremial

Ayer, en conferencia de prensa, se materializó la renuncia de seis directivos de la Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Linares, junto a la contadora de la organización gremial.

Los dirigentes que presentaron sus renuncias son: Bibiana Urrutia, vicepresidenta; Guillermina Méndez, secretaria; Alexis Gaete, director; Marta Antúnez, directora; Andrés Sarmiento, director; y Leonardo Albornoz, director de Turismo. También se agrega la contadora Mercedes Garrido.

Argumentando sus razones, manifestaron que el Ministerio de Economía ha objetado los estados financieros de la Cámara, correspondientes al año 2016, “los que a la fecha no se han corregido”.

Agregaron que “existen incumplimientos de la normativa tributaria en el caso de la emisión de facturas que no han sido timbradas por Impuestos Internos”.

Otro de los aspectos que gatilló la renuncia- según Bibiana Urrutia- “es la vulneración por parte del presidente de los estatutos de la Cámara, llevando a cabo la contratación de personal, sin el consentimiento del directorio”.

“El directorio tiene un total desconocimiento de las condiciones contractuales del arriendo de los estacionamientos, transacción que no fue realizada por licitación de manera transparente, con una negativa permanente a mostrar el contrato asociado”, afirmó.

Los dirigentes sostienen también que “ha existido una constante negativa a resolver los problemas contables y administrativos que le han sido manifestado por asesores debidamente calificados”.

Por último, indicaron que en reiteradas ocasiones le han solicitado su renuncia, a lo que también habría contestado negativamente, tras lo cual se hizo llegar una carta al Ministerio de Economía, solicitando su intervención por “presunciones de irregularidades en la conducción de la Cámara”.

CONTADORA

Reafirmando lo anterior, la contadora Mercedes Garrido, sostuvo que al ingresar en junio del 2018, “le solicité que dentro de 90 días me hiciera llegar la documentación de la contadora anterior, lo que tampoco cumplió el presidente. En el mes de octubre yo presenté mi renuncia, haciéndole ver todas las anomalías que encontré en los balances, incluso no existía el libro contable para chequear todas las cuentas que en rigor deben tener su respaldo. Me pidió que esperara un poco más y me quedé hasta diciembre, pero tampoco cumplió. Era imposible hablar con una pared”.