Nacional 14-01-2018

Renuncias en el directorio de TVN: Acusan ausencia de plan estratégico para enfrentar la crisis financiera

Los representantes de la oposición María José Gómez, Jorge Atton y Lucas Palacios presentaron este viernes su dimisión. "No existen las condiciones para seguir desempeñando nuestra labor de forma responsable", manifestaron en una carta.

Tres integrantes del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN) presentaron este viernes su renuncia indeclinable a la instancia compuesta por seis integrantes y presidida por Ricardo Solari (PS). Se trata de los representantes de la oposición María José Gómeaz, Lucas Palacios y Jorge Aton quienes de acuerdo a La Tercera manifestaron haber "llegado al convencimiento de que no existen las condiciones para seguir desempeñando nuestra labor en forma responsable y de acuerdo a las obligaciones que nos impone la ley".

La decisión se da en la recta final de la discusión del proyecto de capitalización por 47 millones de dólares y para otros 18 para la creación de una señal cultural. "Pese a todos estos esfuerzos, los cuales constan en las actas de directorio, no hemos logrado que se produzcan los cambios fundamentales que se requieren realizar en el canal para hacerlo viable en el mediano y el largo plazo", añaden. Gómez y Palacios dejaron este viernes en La Moneda una misiva dirigida a la Presidenta Michelle Bachelet en la que le comunicaban su decisión y, además, enviaron un correo electrónico a la ministra secretaria general de Gobierno, Paula Narváez, para abordar el tema.