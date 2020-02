Política 29-02-2020

Renunció la Ministra de Educación Marcela Cubillos



La ministra de Educación Marcela Cubillos renunció este viernes a su cargo, el que será asumido desde esta misma jornada por Raúl Figueroa, hasta ayer, subsecretario de la cartera.

El cambio de gabinete se dio en un acto extraordinario convocado durante la mañana de ayer en el Palacio de La Moneda.

Al despedir a la que hasta ayer era su titular de Educación, el Mandatario agradeció y destacó "la gran labor que realizó Marcela Cubillos como ministra de Medio Ambiente en alguna etapa, ministra de Educación en los últimos tiempos".

"Ella defendió lo esencial, porque la educación tiene que ser una educación de calidad, tiene que ser una educación universal y tiene que ser una educación con principios, y estoy absolutamente convencido que entregó lo mejor de sí misma, su talento, su vocación, su compromiso, a una causa tan grande y tan noble como darle una buena educación a todos nuestros niños y jóvenes", declaró Piñera.



Tras salir del Mineduc, Cubillos recalcó que su trabajo ha puesto el foco en "cosas que son fundamentales", como la calidad de la educación pública "teniendo un programa focalizado en aquellas escuelas con peor desempeño para sacarlas adelante".

Además de poner énfasis en la educación parvularia y, en tercer lugar, "poner a los apoderados en el centro de la discusión educacional. Son los apoderados, los padres de familia quienes mejor saben que conviene a sus hijos en materia educacional".

La ex titular de Educación explicó que su renuncia fue para "participar activamente en los debates que vienen".

"Chile enfrenta desafíos fundamentales y tengo, por supuesto, la decisión de asumir nuevos desafíos frente a estas definiciones que se están asumiendo y enfrentando en Chile, y participar activamente en los debates que vienen", declaró.

La ex secretaria de Estado enfatizó que "frente a las definiciones que hoy se vienen en el país, quiero y tengo la decisión de asumir nuevos desafíos y ser parte activa en ese debate", en referencia a la campaña de cara al plebiscito constitucional del 26 de abril.





UDI confirmó participación de Cubillos en el Rechazo

La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, afirmó a través de sus redes sociales que Cubillos "asumirá un rol clave en la campaña #YoVotoRechazo".

"Una mujer con coraje y convicción, que ahora asumirá rol clave en la campaña #YoVotoRechazo, y que será un gran aporte para convencer a los chilenos de que el camino para mejorar el país no es una nueva Constitución ni una hoja en blanco", dijo.