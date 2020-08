Opinión 12-08-2020

Repensando los viajes



Hoy en día las palabras públicamente acertadas son: quédate en casa, sale sólo lo mínimo necesario, mantén un distanciamiento social, lávate las manos siempre, usa alcohol gel, etc. Estas son defensas cada vez más presentes en nuestro día a día contra el COVID-19. Pero ¿Qué hacer entonces si usted realmente necesita viajar, sea por motivos de trabajo, salud o simplemente debe hacerlo por otras causas, por ejemplo las familiares?

Para darnos esta respuesta, médicos y profesionales seleccionados por la periodista canadiense Johanna Redd, en un reciente reportaje para National Geographic, definieron las mejores prácticas en vuelos, restaurantes, hoteles y baños públicos y que hoy queremos compartir con ustedes.

TRANSPORTE: En materia de transporte estos especialistas señalan que independiente de si usted viaje en avión, bus, tren o automóvil, los viajes más seguros son aquellos que evitan al máximo posible el encuentro con personas (a veces ya infectadas). Una de las formas más simples de mantener la distancia es evitar el transporte público hasta donde a usted le sea posible. Si viaja en avión, por ejemplo, opte por los vuelos directos al destino, sin escalas. Ya para distancias pequeñas vaya en su propio vehículo con la menor cantidad de detenciones.

Las áreas de embarque de los aeropuertos deben preocuparnos más que los propios aviones, pues estos están dotados de filtros HEPA que capturan 99% de los microbios, además de la nueva desinfección electrostática. Lo más seguro es mantener la distancia mínima de un metro y medio de las otras personas en los espacios comunes de los aeropuertos.

Si bien en los vuelos es obligatorio el uso de mascarillas, escoja un asiento en la ventana y lo más lejos posible del baño. Señalan que el flujo de aire continuo que corre paralelamente a las ventanas restringe un poco el aire expirado de otros pasajeros.

También señalan que es conveniente desinfectar las manos después de sentarse en el asiento y antes y después de tocar la cara para retirar la mascarilla durante las comidas.

Las compañías aéreas se ufanan de sus patrones de limpieza, pero no se confíe y trate todas las superficies que usted toque (brazo del asiento, bandeja de la mesa, fonos de oído, palancas, etc.) como si fueran radioactivas y límpiese con un pañuelo desinfectante o con alcohol gel.

HOSPEDAJE: Ya en materia de hospedaje, mucho ojo en la selección, pues sin importar que sea un hotel, posada, o si pertenece a una red muy reputada, lo que vale es que el establecimiento tenga un buen historial y siga las directrices de higiene recomendadas para los tiempos de pandemia.

Un viajero comprometido con el uso de mascarilla que mantenga más de un metro y medio de distancia de las otras personas estará bien, independiente de la acomodación escogida. Lave sus manos, la llave o la tarjeta magnética cuando entre a su cuarto y prefiera las escalas en vez de los ascensores. Verifique si el hotel mantiene una distancia razonable entre usted y el equipo de la recepción y evite la fila de huéspedes al momento del check-in o check-out.

RESTAURANTES: Ahora pensando donde comer, ellos señalan que cuál sería el problema de llevar su propia comida para el transcurso del viaje. Esa sería la forma más segura de alimentarse durante el trayecto. Comer en restaurantes exige mayores cuidados y usted debe huir de los horarios de mayor afluencia para minimizar el número de personas en el mismo espacio y dele preferencia a las mesas al aire libre. Mucho ojo también con los empleados que sirven las mesas, pues es fácil esparcir gérmenes si ellos también son los que retiran los platos sucios y luego no se lavan las manos.

BAÑOS PÚBLICOS: Por último si usted precisa del baño, espere del lado de fuera hasta que se desocupe. Use su mascarilla, lave y seque bien sus manos.

Entonces, como comenzamos también terminamos, la ciencia para prevenirse del COVID-19 en los viajes es mascarilla, alcohol gel o jabón y evitar la aproximación con las personas en espacios mal ventilados.





(Ricardo Álvarez Vega, contador auditor)