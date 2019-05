Opinión 15-05-2019

Repentino dolor

Luego de un tiempo prudente me he sentado a escribir por un hecho que ha convulsionado a nuestra tranquila ciudad Linares, donde un joven consumido por la maldición de las drogas ha asesinado a su madre. Me he sentado a escribir para hacerle saber a esta familia que jamás han estado solos en este repentino dolor, que hay una ciudad que lamenta tal desgracia, desgracia que no estamos libres ninguno de nosotros.

Quiero llegar por intermedio de esta misiva a los hermanos de Gladys, porque su drama me ha tocado profundamente. Conocí a Gladys siendo compañera en el Liceo Nocturno, siendo alegre, destacándose por su simpatía y compañerismo, a sus hermanos excelentes personas siendo dos de ellos colegas en el mundo del profesorado, Héctor y Alejandro, siendo este último colega por muchos años en la misma escuela, siendo alegre, bonachón, jamás tuvimos un problema, después de muchos años volvimos a encontrarnos en las Termas de Quinamavida donde trabajó animando las noches de baile con su innata simpatía y siempre me ayudó mucho en los recitales, que como poeta tuve la oportunidad de presentar en esas termas.¿ Qué puedo decirles ahora a estos lindos amigos en su dolor? Un dolor tan desgarrador, tan incomprensible.

Yo creo que la mejor demostración de afecto y cariño fueron los miles de linarenses que despidieron a su hermana que así se reunían ante ese repentino e inmenso dolor, que enmudecía a nuestra querida ciudad. Pero es así la vida, aunque estos dolores a veces nos hacen renegar de ella y solo la fe pueda ayudar a sobrellevar este dolor. Amigos, hermanos de mi linda compañera, como me hubiese gustado tener la varita mágica, para en ese instante aliviar vuestro dolor tan inmenso, pero soy un simple mortal que carece de esos poderes y que quería a través de esta nota hacerles saber mi aprecio, mis respetos y sentimientos por vuestro dolor.





(Mario Villagrán Pinochet)

