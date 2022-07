Policial 15-07-2022

Reporte Maule: Región resiste de buena manera caída de lluvia y nieve a 15 años del último episodio



Un positivo balance del último sistema frontal que afectó al Maule realizaron las autoridades encabezadas por el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque, junto al director regional de Onemi, Carlos Bernales, y miembros del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), conformado por Gobierno Regional, Carabineros; Ejército; PDI; superintendencias de Electricidad y Combustibles y Servicios Sanitarios; y Seremis de Salud, Energía, MOP, Educación, Transportes y Agricultura.

Durante el transcurso de la noche del miércoles y madrugada de este jueves, se registraron precipitaciones de agua y nieve en algunas comunas de las provincias de Cauquenes, Linares y Talca. En relación a Curicó sólo se registró en los sectores del valle, precordillera y cordillera.

“Nosotros dijimos el lunes cuando decidimos de manera preventiva cerrar los caminos hacia la cordillera que se venía un nuevo frente de estas características y todas esas medidas tomadas con antelación nos permite que hoy no estemos lamentando dificultades o riesgos para las personas”, destacó el delegado Aqueveque.

En las últimas 24 horas, se registraron 37,4 mm en Curicó, 49 mm en Talca, 43 en la estación Colorado, 40,8 en Linares, 45 en Parral y 58,2 en Digua.

El director regional de Onemi, Carlos Bernales, explicó que no se presentaron mayores afectaciones en infraestructura crítica ni personas lesionadas.

“Hay un adulto mayor en Cauquenes llevado a un albergue producto de la filtración de agua en su vivienda y hubo un peak de corte de energía eléctrica de 24.576 clientes afectados y el servicio se ha ido reponiendo paulatinamente, pero en general el balance es positivo”, explicó el director.

Las autoridades recalcaron en que las medidas preventivas adoptadas durante la semana, así como la responsabilidad que la ciudadanía tuvo ante a los sistemas frontales, contribuyeron a que la región no tuviera mayores complicaciones.

Bernales agregó que estas lluvias ya van en retirada y que los próximos días se vienen bajas temperaturas, por lo que llamaron a la precaución tanto en viviendas como en caminos.

El delegado Aqueveque agregó que los monitoreos continuarán ante la llegada de futuros sistemas frontales y recalcó que los caminos a la cordillera se encuentran cerrados hasta el viernes en las Provincias de Curicó, Talca y Linares de manera preventiva, y con la posibilidad de que se extienda esta restricción durante el fin de semana.