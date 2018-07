Opinión 29-07-2018

Representando a Linares

Como linarense siempre he sentido admiración por las personas que en cualquier quehacer de las actividades del diario vivir se destaquen, ya sea a nivel comunal, regional y nacional así que siento un legítimo orgullo por quien más de una vez haya representado a mi ciudad, a mi región, ya sea en forma colectiva o individual, ejemplo de muchos linarenses. que han llevado el nombre de Linares, de la Región muy en alto hay muchos, y creo sinceramente que las autoridades debieran preocuparse más de estas personas que dejan tan en alto el nombre de esta Ciudad que queremos tanto ejemplos; la excelente dupla Vólley—Ball : Primos Grimaldi, Maxiel Marchant (excelente cantante que triunfa en el extranjero) Paula Monsalve (que triunfa en el extranjero) a Catalina Bertoucci (que triunfa internacionalmente) Robinson Mora Ex alumno del Liceo de nuestra Ciudad, excelente pintor que triunfa en el sur de nuestro país, TODOS DE LINARES Y en lo deportivo tenemos muchos que han llevado a Linares a ser conocido en otras latitudes y en lo cultural basta solo recordar a Neruda, Mistral que gracias a ellos Chile es reconocido a nivel mundial y por supuesto la ciudad donde nacieron (Parral, Vicuña) y hoy gracias a la tecnología podemos enterarnos de muchos linarense que sacan la cara por esta hermosa ciudad, doy gracias al concejal Cuevas que siempre está destacando esto y al mismo tiempo felicitar a la hermosa pareja que obtuvo el tercer lugar en el campeonato nacional de cueca realizado recientemente, confirmando lo ya escrito, Linares destaca por su gente. y esta es una de las razones que estoy orgulloso de mi ciudad…Bueno amables lectores, todo lo escrito anteriormente viene en relación a un hecho fortuito que me aconteció; en EEUU. La editorial FREEDITORIAL 2018 una de las mas importante en ese país, invita a participar a todos los escritores del mundo a un singular concurso, estos pueden ser ciudadano y residente de cualquier país del mundo. a escribir y mandar un libro con estas características: La obra puede ser de ficción o no ficción. Escrita en español, el libro debe tener mínimo 10.000 palabras y debe ser una obra única y no la suma de varios relatos y lo principal debe ser inédita y debe incluir una sinopsis atractiva para presentar su obra a los lectores. Los premios son:1) Diez mil dólares 2) Tres mil Dólares y 3) Mil Dólares y lo otro que la editorial se interese por tu libro haciéndote un contrato directo con ella.

Respetados lectores al enterarme de esto decidí participar escribiendo un libro en primera persona, con el nombre de “Mi vida en Prosa y Verso el cual para sorpresa mía fue aceptado por la editorial y es así que hoy me encuentro orgullosamente representando a mi Ciudad y a mi País; Pero aquí viene lo singular del concurso en este evento NO HAY JURADO. el jurado son todos ustedes, los lectores de todo el mundo tendrán acceso a descargas gratuitas de las obras en el sitio WEB FREEDITORIAL. Durante el concurso freeditorial mostrara las obras clasificándolas por número de descargas en orden descendente, esta información se actualizara diariamente, dichas descargas se contabilizaran HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2018 .los ganadores se darán a conocer el 31 de diciembre del 2018 en la página principal de freeditorial.com. Solo se puede descargar por computador y celular UNA SOLA VEZ esto se irá viendo por cada IP de los computadores, para ser más transparente los resultados de dicho concurso. Por estas razones que he osado llegar por este medio a cada linarense de corazón a pedirles que descarguen mi libro que está participando en este hermoso concurso, el 2017 un joven de Venezuela fue el ganador con 5350 descargas y dejo muy en alto a su país yo como Linarense de toda una vida y que ama a su País y su Ciudad los invito a que se sumen a este desafío, solo es voluntad de ayudar y que LINARES,NUESTRA CIUDAD SALGA ADELANTE, no cuesta ni un centavo, solo bajar el libro, por supuesto el que desee leerlo lo hace, para bajarlo se hace de la siguiente manera; 1) Entrar a la página google —2) escribir “Mi vida en Prosa y Verso de Mario Villagrán 3) Hacer clic en la primera opción de los resultados de búsqueda –4) Descargar el libro en formato PDF y al hacerlo estaremos colaborando con este poeta linarense que sueña con la ayuda de ustedes; triunfar—.en el presente, ya cerrada la inscripción del concurso, están HOY COMPITIENDO 141 libros y según las bajadas que se vayan haciendo los libros van ocupando el lugar en ORDEN DECENDENTE, y en estos momentos mi libro va en el lugar número 30 y llegó a estar en el número 24 es por este motivo es que te deseo motivar para que bajes el libro ojala lo hagamos VIRAL y logremos ganar por Linares y por mi País. --- Consciente de la responsabilidad de representar la Ciudad y a la Región orgulloso de hacerlo –GRACIAS.







(Mario Villagrán Pinochet

Miembro del Centro Cultural Maule Sur)