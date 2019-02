Social 19-02-2019

Representante de Lebu ganó Festival Longaví Canta

En competencia de belleza la reina elegida por la prensa fue Eva Vásquez, estudiante de 19 años

Valentina Sepúlveda, representante de Lebu, con la canción "Detrás de mi ventana", obtuvo el primer lugar de la competencia internacional del Festival Longaví Canta 2019, en su versión 45. El segundo lugar recayó sobre Renato Echeverría de Concepción con la canción "Verónica" y el tercer puesto fue para Victoria Olivos de Longaví con el tema "Sola otra vez", quien además recibió el premio de la longaviana mejor ubicada. En tanto, la artista más popular fue Paula María de Linares con el tema "Pa ti no estoy".

“Estoy muy contenta por este premio, primera vez que vengo a Longaví y me fue bien. Le dedico este primer lugar a mi familia de Lebu”, indicó la joven que ya el año 2011 había ganado la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar.

Un punto fuerte de este certamen fue la competencia de la reina, siendo elegida la joven estudiante de 19 años, Eva Vásquez, la que por segunda vez participa en esta justa alcanzando ahora el cetro máximo, “estoy feliz por el premio, estaba muy difícil la elección porque habían muchas chicas bonitas, pero gracias a Dios me eligieron a mí, por ello espero representar de la mejor manera a mi querido Longaví”, apuntó.

Como virreina se envistió a Daniella Araya, mientras que en el tercer lugar (segunda virreina) se produjo un empate donde compartieron la posición Yoselin Moya y Faviana Labrín. En tanto, Miss Simpatía recayó sobre Fernanda Zúñiga.



Balance positivo

El alcalde de Longaví Cristian Menchaca hizo un balance positivo del festival destacando el compromiso de los funcionarios municipales que estuvieron trabajando y colaborando para que todo resultara un éxito.

“Estamos contentos porque el festival atrajo mucha gente este fin de semana y ellos pudieron disfrutar de un espectáculo de primer nivel con artistas para todos los gustos y una muy buena puesta en escena. Tuvimos muy buenos animadores como la Kenita Larraín y Álvaro Sanhueza y un jurado de primera que encabezó el director de Diario La Cuarta, Sergio Marabolí”, indicó el alcalde.

Reconocimiento al público

El público longaviano ha sido muy fiel en estos 45 años de festival, por ello en esta oportunidad se entregó un reconocimiento a la señora Sonia Ulloa de 74 años, quien ha asistido a 40 versiones del evento.

Los animadores, Kenita Larraín y Álvaro Sanhueza, le entregaron un galvano en nombre del municipio de Longaví, a través de su alcalde Cristian Menchaca y Honorable Concejo Municipal.

Final de fiesta

En el show la última noche contó con la actuación de Juanito Ayala, Alison Mandel en el humor, Willy Iturri de GIT que hizo bailar a todos los ochenteros y cerró la sonora Tomo Como Rey hasta altas horas de la madrugada.