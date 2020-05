Crónica 16-05-2020

Representante de pueblos originarios de Longaví gana proyecto de 25 millones de pesos para compra de terrenos



La Asociación Rayen Mahuida, liderada por Francisca Curihual, agradeció el compromiso del municipio local con los pueblos originarios, por ser una de las pocas comunas en contar con una coordinadora de asuntos indígenas, que les permite obtención de proyectos.

En el mes de octubre del 2019, doce integrantes de la agrupación “Rayen Mahuida”, (Flor de montaña), postularon al 17° Concurso, para subsidio para la adquisición de tierras Indígenas de Conadi, iniciativa que fue respaldada por la coordinadora de asuntos indígenas del municipio local, y que logró adjudicarse la suma de 25 millones de pesos para la compra de tierras.

Francisca Curihual, Presidenta de la asociación Rayen Mahuida, manifestó que este proyecto se postuló a un concurso de tierras no indígenas en la Región, ya que este concurso estaba solamente desde la Región del Bio Bio al sur, y escribimos una carta al director nacional de Conadi, dónde se solicita que en la región del Maule también había asentamiento mapuche y que necesitábamos recursos, y que hay terrenos indígenas en la zona. “Sí, es una excelente noticia, porque por primera vez en la historia, a nivel regional, Conadi aceptó que se compraran terrenos no indígenas en la Región, lo cual nos favorece mucho, y estamos muy feliz por esto, porque hemos luchado mucho, porque se reconozcan los pueblos originarios en la Región del Maule, y ahora ya se está partiendo, y fue beneficiada una socia de la agrupación, así que estamos muy felices”, indicó.

El Alcalde Cristian Menchaca señaló que “es un hito histórico, que en la región del Maule y en la comuna de Longaví, una persona se haya ganado este proyecto, porque genera una condición muy importante, primero que se haga justicia ante un pueblo, que no la ha pasado bien, y que ha estado muy estigmatizado por algunos actos de violencia de algunos mapuche en el sur, pero en la familia mapuche es inmensa, está inserta en Chile, tenemos Alcalde, parlamentarios, empresarios, trabajadores, y la familia mapuche está en la sangre chilena y en la raza chilena, por eso nosotros lo que hemos querido hacer, es tener un respeto de parte de la comunidad y de este Alcalde, a toda la cultura de los pueblos originarios”.