Opinión 21-08-2018

Réquiem para Andrés Aylwin

Andrés murió sereno, tranquilo, nos dice uno de sus nietos. Que algo de Mozart lo acompañó en esos momentos.

Cuando muere un grande, la Patria está triste. Yo estoy triste. La Patria entendida como las personas de bien que de aquí somos y que compartimos conceptos como el respeto a la Verdad, el amor por la Justicia Social , en suma, la defensa, en todo tiempo y lugar, de los Derechos Humanos. Los individuales y los sociales. Defensa real, sincera, no ficticia o publicitaria.

Tuve el privilegio de conocer a Andrés Aylwin, frecuentarlo y trabajar políticamente con él, entre 1965 y 1967. Andrés era diputado por, el entonces 4° Distrito de Santiago. Es decir, una parte importante del sector rural de la Región Metropolitana actual.

En ese tiempo me correspondió ocupar un cargo de relevancia nacional dentro del PDC. Dentro de ese periodo se debía discutir en el Congreso, tanto la ley de Reforma Agraria como la de Sindicalización Campesina. Estamos hablando entonces de un periodo de convulsión social y de grandes esperanzas para los sectores populares y de clase media de Chile. El Gobierno del Presidente Frei Montalva se iniciaba con un Programa de reformas sociales y económicas importantes.

En ese contexto me correspondió organizar el Primer Congreso Campesino en el PDC. Ese Congreso debió discutir y pronunciarse sobre los lineamientos de base de las dos leyes, antes mencionadas. Andrés jugó un rol muy destacado en dicho evento, que contó con la asistencia de más de mil delegados de todo Chile. El presidente Frei Montalva lo clausuró. Hubo algunos roces con el gobierno por los acuerdos de dicho Congreso.

En ese marco político y social conocí a Andrés Aylwin . ¿Quién era y cómo era Andrés?

Era un hombre inteligente, estudioso, de trato fácil, sencillo, cariñoso y hasta un tanto tímido, diría yo, para una persona criada en una familia de clase media alta con un padre que fue Presidente de la Corte Suprema, un hermano Presidente de la República, por decir algo, de su entorno social familiar. Así era Andrés.

Quiero destacar que el diputado Andrés Aylwin jugó un rol muy destacado tanto en la discusión de las dos leyes, antes mencionadas, como en su implementación. Tambien en la ley de Juntas de Vecinos.

Vino el Golpe Militar y Andrés , de nuevo se destacó: estuvo dentro de los 13 dirigentes de la DC, que , encabezados por Bernardo Leighton, rechazaron públicamente la asonada golpista, contrariando a la directiva de su partido.

Durante la Dictadura fue perseguido, relegado. Vuelto a la actividad pública antidictatorial, se destacó de nuevo, defendiendo, por años, a los perseguidos junto a los abogados del Comité Pro-Paz y de la Vicaría de la Solidaridad.

Destacado en la campaña por el No y vuelta la Democracia, Andrés fue elegido de nuevo diputado, esta vez por San Bernardo. En las negociaciones del gobierno democrático con los representantes de la dictadura, Andrés aparece de nuevo. No está dispuesto a que el gobierno acepte la impunidad que reclamaba Pinochet y compañía, para los violadores de los derechos humanos. Obtuvo algunas cosas favorables, pero se quedó con insatisfacciones respecto del Gobierno y de la coalición gobernante, en estas materias.

¿Qué puede decir uno frente a una persona de estas hechuras, de estas características humanas, de consecuencia y probidad política?

Agradecer su entrega por las causas que él defendió, reconocerlo como una persona de gran calidad, ponerlo como un ejemplo para una clase política actual que, en su mayoría, no defiende causas generales, sino que bastardos egos e intereses personales.

Ojalá existan o aparezcan muchos Andrés Aylwin que le devuelvan a la actividad política la calidad, la honradez, la humildad y la valentía que hoy hace tanta falta en nuestra Región y en Chile.

Gracias Andrés, descansa en paz contando con el cariño y el reconocimiento por tu valentía, desinterés, humildad y talento.



(Pedro Sepúlveda Alarcón)