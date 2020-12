Opinión 10-12-2020

Réquiem Para Rafael Morales Solari *Linares, septiembre de 1960 +Rancagua, diciembre de 2020



Domingo por la mañana, recibo la noticia comunicada por Gloria: “Hola, hermano. Hermano mayor, te cuento que nuestro hermano Rafael falleció anoche”

Le aviso a un amigo, la triste noticia y me señala: “Lamento mucho su pérdida, amigo mío. Hay que llorar lo que tenga que llorar y después agradecer a Dios que le permitiera coincidir con su hermano en esta vida”

Surgen recuerdos y momentos felices vividos en la hermosa hermandad de tantos años; los cuales relaciono con el abuelo y el padre.

Afectuoso en la expresión, sincero y generoso en la amistad, preciso en el hablar, cortés en el saludo, Rafael Morales Vallejo (abuelo), Rafael Morales Moyano (padre) y Rafael Morales Solari (hijo) fueron unos verdaderos caballeros.

Sus pasos por la vida ciudadana, en sus frecuentes viajes de su oficina al correo, desde su casa al trabajo y desde allí al centro, les destacaban entre sus amigos. Desde niños diríase que marcharon por un mismo camino, sin desviarse, sin apartarse una línea del camino que le señalara primero el hogar y luego el colegio para enfrentar la vida.

Mi hermano Rafael destacó por su caballerosidad, su afabilidad, la franqueza de su carácter como la empatía que le caracterizaba, que no tardaron en convertirle en un hombre bueno. Ahí está la impronta de Rafael padre y de Ivette madre. Bien lo saben Rosa, Alicia, Gloria, Teresa, Andrés y Soledad nuestros hermanos. No hay ninguna duda.

Tu partida, Rafael, no es solo una pérdida para la familia, es un duelo para los hombres y mujeres de bien, pues desde tu trabajo a todos serviste con lealtad. Recordamos tus virtudes, tus méritos y pronunciamos tu nombre como ejemplo de probidad y de justicia.

Una vida hecha en la responsabilidad, amable trato, en el goce de las cosas espirituales que -muchas veces- suenan lejanas, constituyendo el marco digno de una existencia vivida para nobles principios.

Mientras mi corazón siga guardando tus recuerdos no podré decirte adiós, porque nunca te habrás ido, aunque mis ojos no puedan verte, mi corazón hoy puede sentirte más fuerte que ayer. Quién dijo que te has ido, sigues aquí muy dentro de mi corazón, muy dentro.

Los hermanos son, junto a los padres, clave en el desarrollo de nuestras vidas. Para muchas personas, los hermanos son un apoyo para compartir penas, sueños y alegrías, motivos por los cuales es tan difícil despedirse de ellos.

La conexión que une a dos hermanos es diferente a todas las demás, un lazo incomparable que ni siquiera la muerte puede romper. Si has sufrido la pérdida de un hermano o hermana y quieres rendirle homenaje, la mejor forma es agradecerle el haber coincidido con él o con ella en esta vida. Porque unidos se aprende y se crece mejor.

Muchas personas, Rafael, formamos parte de tu vida y me doy cuenta que todos te quisimos mucho porque fuiste un excelente amigo, hermano e hijo, y eso lo certifica la hermosa familia que formaste con Luz Eliana; de cuya unión nacieron Fernanda y Alejandra.

Gracias por haber estado presente como hermano y por habernos escuchado cuando te necesitamos. Dejas un espacio en nuestra vida, pero lleno de muchos e inolvidables recuerdos y enseñanzas.

Haber vivido una vida de trabajo, luchar por nobles ideales, formar una familia y alcanzar la paz de los justos, permitió entregar tu alma serena para el juicio del Creador, son privilegios que no siempre se alcanzan. Gracias y hasta siempre. Tu hermano mayor.