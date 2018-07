Opinión 25-07-2018

Réquiem para un doctor

José Retamal se llamaba y seguiremos llamándole. Falleció alrededor de la medianoche del Jueves 19 del presente. Muchas y muchos en Colbún lo lloramos, también en Linares y otras comunas de la provincia: nos entristece su repentina partida.

Fue un buen doctor y también un doctor bueno. De ésos que se dan de tanto en tanto. De ésos que cuesta encontrar en este mundo lleno de egoísmo y arrogancia.

¿Por qué fue bueno José? Porque fue sencillo, porque fue modesto, porque fue cercano con la gente humilde y cariñoso con toda la gente. Especialmente con niños, mujeres y personas de tercera edad.

Fue buen doctor porque sabía combinar los adelantos de la ciencia médica con los aspectos emocionales de las enfermedades. A través de la conversa, la mirada y la confianza establecida con sus pacientes leía también los dolores del alma. Esos dolores que no captan los instrumentos. Con los medicamentos y los consejos sencillos, simpáticos y cariñosos, el doctor Retamal mandaba a sus pacientes a sanarse tranquilos a sus casas o al Hospital. ¡ A veces bien sermoneados!

A algunos o algunas les decía cosas como éstas: la vejez no es una enfermedad, es una condición, de eso no se sana. Hay que cuidarse bien para durar más. ¡Yo no hago milagros, tienes que cuidarte más!

El doctor Retamal sabía muy bien que el sistema de salud no es bueno para la gente pobre y clase media baja. Por eso su opción política estuvo siempre del lado de quienes él creía debían preocuparse con más fuerza para solucionar ese tema. Pero él nunca discriminó a nadie porque pensara de otra manera. Él quería un Chile más justo y solidario, en la realidad, no en la palabra vana de demagogos de variado nivel. Cuando fue necesario sacar la voz para recuperar la Libertad y la Democracia : ¡ahí estuvo, en Colbún, el doctor Retamal, arriesgando su trabajo y su libertad!

Él se interesaba por cuidar el Medioambiente y descifrar el mensaje dejado por los ancestros en las cumbres andinas de Colbún y Linares. Él era un hombre culto, escritor, lector, investigador, artesano, siempre preocupado de los problemas de su Patria y de su pueblo.

Es verdad que te has ido. Que ya no es más posible tocar tu mano tierna, ni escuchar tu voz tenue, ni apreciar el mensaje de tu alegre mirada.

Nos quedará el recuerdo de haber conocido y apreciado a un buen doctor y más que eso, un doctor bueno. Adiós José, descansa en paz para siempre.





(Pedro Sepúlveda Alarcón)