Opinión 09-07-2022

Réquiem para un gran profesor y mejor amigo Hugo Enrique Sáez Fuentealba (q.e.p.d.)





Pido la palabra para dejar constancia en unas cuantas líneas, el recuerdo que nos deja un gran profesor y mejor amigo. Lo hago desde la lejanía de las aulas (Instituto Linares) y del grupo de adultos mayores (Amigos Hoy y Siempre), al cual perteneció hasta su partida. Espero que ellas representen a todos.

La muerte se ha llevado la existencia de personas muy cercanas, queridas y lloradas por familiares y amigos, quedando con el dolor de una partida.

D. Hugo Sáez: ¡de enseñanza honesta, cuidadosa, justa, rigurosa, disciplinada! ...dejando un legado como gran persona, excelente profesor y mejor amigo. Esas características son parte de muchos docentes que se desviven por enseñar a sus alumnos, en todos los niveles de la educación; como son la académica, humana y valórica.

La personalidad de D. Hugo era sinigual, en todas partes con cada uno de sus alumnos, lo cual generaba unidad, empatía y amistad para recibir sus enseñanzas y consejos.

Es un dolor enorme despedir a un amigo y colega, quien fuera un eslabón de constante unidad entre sus pares, cooperando en lo gremial, social y educativo; luego de algunos años de compartir, en sana convivencia, en el colegio marianista de Linares, impulsando la ayuda y confraternidad social.

Hay profesores que se identifican con el colegio donde ejercen su labor, que luchan toda su vida con energía contagiosa en beneficio de sus colegas y alumnos…. Hugo fue uno de ellos.

Su nombre se evocará con afecto por quienes fueron sus alumnos y por quienes fuimos sus colegas, porque en algún momento del paso por las aulas, recibieron (sus alumnos), recibimos (sus colegas) una palabra, un gesto o un apretón de manos para ser un poco mejores.

Me aferro a una de esas reflexiones que nos llegan -de vez en cuando-, para buscar allí las palabras justas en este momento:

Está partiendo la gente que enseñaba al ser humano, a vivir con pocos lujos; sin frustrarse por ello.

Están partiendo quienes desde temprana edad enseñaron el valor de las cosas y no su precio.

Están partiendo quienes tienen sus manos arrugadas, pero la frente en alto.

Están partiendo quienes pasaron por muchas dificultades; que sin rendirse enseñaron a vivir con dignidad.

Está muriendo la generación que nos dio la vida y que nos enseñó a vivir sin miedos.

Aunque las partidas son dolorosas, no debemos ponernos tristes, porque todos, y cada uno de nosotros, vamos transitando por el mismo camino, haciendo y dejando huellas, para que otros, caminen por un sendero más expedito y libre de vallas.

D. Hugo nació en septiembre de 1944 y parte en julio de 2022, y quedan en este valle doloroso, Normita Retamal (su esposa) y Max (su hijo), junto a familiares y amigos que estamos secando lágrimas por su partida, para intentar emular su ejemplo en esta tierra y seguir caminando por la huella que nos dejó, como ser humano, docente y amigo.







(Manuel Quevedo Méndez, profesor)