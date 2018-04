Opinión 14-04-2018

Requiem para una hija del mar… Una ballena que vino a morir a una playa de Pelluhue

Este último fin de semana fui al pequeño pueblo costero llamado Pelluhue. Voy allí desde hace ya más de sesenta y cinco años. En un comienzo me llevaban mis padres. En aquel tiempo el camino era de tierra desde Linares hasta la misma pequeña plaza de esa aldea.



Bajé a la playa y me puse a caminar esquivando la blanca espuma que el oleaje suave y verde enviaba a mis zapatillas. De pronto, a cierta distancia, oí un profundo suspiro. Parecía emanar desde algún sitio oculto bajo las arenas. Era algo así como un resoplido, como la queja de un alma muy adolorida. – “Estoy aquí, enterrada al lado tuyo. No me ves, pero sé que puedes fácilmente adivinar mi presencia bajo las arenas”. “El mar me arrastró hasta esta playa una noche de tormenta” … “¿Por qué no volví nadando mar adentro?”. “Mi cola ya no respondía… ya no me impulsaba” … “Estaba muy enferma” … “Yo ya tenía varias bolsas de nylon que había tragado sin darme cuenta mientras nadaba y que llevaba almacenadas en mi estómago” … “Hay tanta suciedad ahora en el mar” … “Mira esos pescadores que van pasando felices detrás de ti.” “Tuvieron un buen día de pesca” … “Uno lleva una Corvina, a la que no le crecieron aletas. El otro va con un par de Reinetas que presentan varias heridas ulcerosas en la piel” … “Los dos últimos de aquellos marinos no atraparon ningún pez”. “Sienten sin embargo que su jornada en el mar fue más o menos normal”. “Enredados en un escuálido manchón rojizo de cochayuyos, aquél asió un par de neumáticos estropeados. Ese otro agarró unos contenedores de aceite para motor, que las olas generosas le trajeron hasta la misma orilla”. “Y hay tarros y fierros y millones de litros de petróleo y miles de sustancias químicas allá adentro, en aquel fondo progresivamente sucio del océano” … “¿Has pensado en qué playa y en qué mar van a venir a jugar tus descendientes?” …

El viento costino aumentaba, haciéndome difícil oír la voz de la ballena. Sin embargo, se dio la pena de hablarme por última vez: “ustedes tienen una canción por ahí” … “Cuando la canten háganlo con todo el corazón y el alma” … “porque todavía pueden cantar ese par de líneas de la canción” … “y ese mar que tranquilo te baña…te promete un futuro esplendor.”....



(Omar Goulart)