Opinión 14-02-2017

Rescatando valores linarenses

Aún digo que en Linares nos vemos, pero no nos conocemos.

Y en las calles de mi ciudad recorriendo la principal en verano divisé a lo lejos a Don ARTURO CASTRO SALGADO. Ignoro a qué partido pertenece, pero no así, que fue Seremi de Justicia, Intendente y Gobernador en la Región del Maule.

Lo que a mí interesa, como a todo buen Linarense, es rescatar a los personajes que han nacido o permanecido en nuestra comuna.

Lo importante es seguir siendo Linarense, saludando y compartiendo con sus coterráneos sin discriminación en edades ni situación socio-económica. Han nacido algunos que tuvieron la suerte de ser autoridades o jefes de Servicios, creyéndose por largo tiempo Dioses e inmortales. Otros poetas o compositores, rescatando de antiguos textos o libros desde su memoria lo que leyeron y camuflar vergonzosamente en versos que hacen suyos. Son incapaces de crear estilos propios y aunque lo intenten reiteradamente fallecen con aquella ilusión.

Los Linarenses no debiéramos ser egoístas, por lo tanto, quiero compartir un nuevo talento de este personaje de Linares que motiva esta columna .No soy analista literato y es por eso que además de destacar a valores de quienes ignoramos sus virtudes, intento compartir vuestra opinión culta en el poema inédito de Arturo Castro Salgado… Lo considero genial.

“EL CAMINO”

Dicen que voy a partir,

Para poder regresar.

El camino es un misterio,

Y el lugar un sueño.







La causa del regreso,

Será el despertar.

Si me quedo, no podré relatar

Como es el lugar.



¿Y si del lugar sueño,

Comienzo un nuevo andar?

Cuando el camino se empieza,

El lugar es comienzo,

No es final.



Si me encuentro con el final,

¿Cuál es la frontera



Que hay que cruzar?



¿Dónde estará la luna?



Después, ¿llegara’ el sol?

¿Habrá estrellas?



¿El infinito tiene la luz

Que ilumine las sombras?





A.C.S





Carlos Yáñez Olave.