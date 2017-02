Opinión 17-02-2017

Rescatando valores linarenses Reconocer el valor de los demás no significa renunciar a nuestros principios

Confieso que me preocupa u ocupa el hecho de ignorar, a veces, la intención y entrega de algunas personas o autoridades por el progreso de nuestro Linares .Cometemos error de oponernos o criticar sin fundamentos o conocimientos de los proyectos en función, de aquellos que son contrarios a nuestras posición política.

Y sin embargo, lo hacen por el despertar y avance de nuestra comuna .Entonces pienso que el apoyarlos, no significa que renunciamos a nuestros principios.

Me incomoda reiterar lo que es conocido, pero no puedo exponer al silencio y olvido ,si callo o les recuerdo quien es...

OSVALDO ROJAS ESPINOZA

(El concejal del pueblo)



En la provincia de Linares, exactamente en la comuna de Colbún nace en el año 1962 Osvaldo. Aquel pequeño hiperquinético que luchaba por salir pronto desde el vientre de su madre María Teresa para conocer el mundo y tal vez revolucionar la quietud floja de sus semejantes en pos de un desarrollo positivo tanto para ellos como para una comuna .tal vez por ello sus padres María Teresa y Héctor Enrique se trasladan a Linares cuando el niño inquieto y notoriamente inteligente, tenía seis años.

A los diez, su padre Héctor le enseña el oficio de fotógrafo, prestando servicios en el prestigioso diario El Heraldo y otros nacionales, como así también revistas de destacado nivel.

El apoyo de su señora julia y su espíritu inquieto por hacer el bien y ayudar a los necesitados lo empuja a postular como candidato a concejal a los 38 años ,en el año 2000 asume como tal en la comuna que lo recibió desde muy niño , convirtiéndose en el concejal Linarense con más periodos consecutivos (cuatro) al servicio de la comunidad, presentando iniciativas de proyectos que le nacieron al comprobar y observar con dolor e impotencia , como los familiares de aquellos internos de la cárcel de nuestra ciudad , se mojaban a la intemperie en invierno y en verano intentaban eludir los implacables rayos del sol ardiente .Entonces contándole estas estas necesidades y otras ,luchó presentando iniciativas de proyectos donde se destacan :

*Techo frontis cárcel de Linares

*Conectividad nuevo amanecer sobre estero batuco

*instalación oficina municipal de turismo

*Realización fiesta de la cruz de mayo

*Realización fiesta del vino navega‘o. (Evento que fortaleció la fama de un importante restaurante linarense a nivel nacional)

Un hecho anecdótico fue la celebración del cumpleaños con una torta al emblemático hoyo o evento que por años estuvo en la intersección de yumbel con independencia .Dentro de su carrera como concejal, desempeñó diversos cargos tales como: presidente de la comisión turismo en el concejo municipal, vicepresidente de la asociación de municipios turísticos de chile e integrante del comité latinoamericano de municipalidad es turísticas.

Con el trabajo y las gestiones realizadas en el ámbito turístico, entre los años 2000 al 2016, se incrementó notablemente el número de visitantes, subiendo de 2500 a 50 mil visitantes por temporada estival.

Hoy se siente orgulloso de integrar el equipo de trabajo del departamento extraescolar del DAEM, donde agradece a los funcionarios y alcalde Mario Meza por la confianza depositada en esta nueva etapa de su vida.