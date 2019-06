Opinión 23-06-2019

Reseña histórica del Básquetbol local (Revista Olimpia, edición N°1, 1945)

Para hacer una reseña general del desarrollo del básquetbol en nuestra ciudad, es menester remontarse, en forma global siempre, a los primeros pasos de este deporte en nuestro medio, señalando las actuaciones más sobresalientes que han tenido las selecciones locales; en las competencias interciudades y las que se efectúan en disputa del cetro nacional del básquetbol.

Desde un principio, en Linares, las competencias organizadas por la Asociación, se redujeron a luchas parejas entre los clubes Escuela de Artillería, Prat y Liceo. Las citadas competencias, se verificaban todos los domingos en la cancha de maicillo de la Escuela Superior de Hombres N° 1, pues ni se utilizaba la pista cerrada de la Escuela N° 3, ni tampoco se pensaba entonces en construir la de la Intendencia.

El título de campeón anual de Linares, pasaba alternativamente a poder de esos tres clubes, pero, de acuerdo con nuestras informaciones, eran el Liceo y el Prat, los que con mayor frecuencia llegaban a las finales en parecidas condiciones.

La selección de nuestra ciudad para el Campeonato Nacional, formada generalmente sobre la base de aquellas tres instituciones, en la mayoría de las ocasiones ganaba las eliminatorias zonales y, por lo mismo, en todas ellas tenía que trasladarse a las ciudades sede del Campeonato para disputar los encuentros finales con las demás selecciones que se hallaban en su caso.

Nunca, es cierto, el combinado linarense pudo llegar a ocupar en dicho Campeonato un lugar realmente destacado, pero en dos oportunidades, cuando se jugó en Viña del Mar, y más tarde en Temuco, su comportamiento fue tan lucido, que la prensa deportiva del país no le escatimó decidores elogios. A este respecto, y para certificar lo que afirmamos, está fresco el recuerdo del desarrollo del último Campeonato que se jugó en Temuco.

A nuestra selección, en su primer match, le correspondió enfrentar al combinado dueño de casa. No obstante tener que luchar contra diversos e insuperables factores, como lo son el público, la cancha y algunos de índole reglamentaria, los muchachos linarenses perdieron en su debut estrechamente.

Del resultado del partido, los dirigentes de nuestra selección reclamaron, por estimar que por Temuco, había actuado un jugador que se hallaba inscrito fuera de reglamento. Atendida la reclamación, se ordenó repetir el lance, y de nuevo Linares derrotado, pero dejando, en la cancha tal bagaje de tecnicismo y de fogosidad, que los diarios de la capital que habían destacado en la ciudad sureña a sus corresponsales, declararon unánimemente, destacando la pobreza de material técnico del certamen, que el cuadro de Linares, pese a sus contrastes, había impresionado como el mejor en su juego de conjunto y en la velocidad de sus desplazamientos. Fueron, en esa ocasión, los integrantes del elenco de Linares: Valenzuela, Riffo, Maturana, Soto, Lara, R. Movillo y Correa,

En las competencias interciudades, la selección de Linares, o algunos de sus principales quintetos, agregando a los nombrados al comenzar, otros de más reciente formación, corno Árabe, Feria, Comercio, Español, han dejado frente a equipos, ya sea de Santiago, como de las ciudades vecinas, siempre bien puesto el nombre de nuestro básquetbol. Esas competencias, son de tal número, que no sería propio individualizarlas aquí.

Vale sí la pena, mencionar la presencia en la cancha de la Escuela N° 1, el año de 1940, de la selección de México, que venía integrando una Embajada cultural, artística y deportiva de ese país. La delegación visitante, que venía precedida de un magnificó cartel, enfrentó a un combinado de nuestros mejores jugadores, incluidos los cinco que tan brillante actuación tuvieran en el más arriba citado campeonato de Temuco, y ganó por 35 a 19. El dominio de los aztecas, al través del match, fue notorio y se debió a la rapidez de su juego, a su cartera certera puntería ante el cesto y a su impresionante juego asociado. Más, lo que interesa a esta crónica, es declarar que la visita de los basquetbolistas de México, dejó un gran caudal de conocimientos y abierto el camino para el resurgimiento del básquetbol de Linares.

Luego, en 1942, se produce en nuestra ciudad un acontecimiento de gran repercusión deportiva. Linares, consigue la sede del Campeonato Nacional y, para su desarrollo, la Asociación logra que se construya en la parte posterior de la Intendencia, la magnífica cancha asfaltada que hoy sirve elocuentemente al progreso de nuestro básquetbol.

En el Campeonato, Linares fue eliminado por la selección de Ovalle, clasificándose vencedor en el Torneo de Consuelo. Iquique se impuso a los demás participantes, ganando a Santiago en la final.

Actualmente, el básquetbol ha alcanzado en nuestra ciudad una inusitada difusión. Se juega abundantemente y la competencia de su serie de honor, suscrita a Prat, Liceo, Escuela de Artillería, Árabe, Feria, Comercio y Español, alcanza todos los años reñidas e interesantes alternativas.

Sin embargo, no obstante esa difusión, puede decirse, desgraciadamente, que el nivel técnico de nuestro básquetbol ha declinado, Ya sea por falta da entrenadores competentes, que hacen estériles los mejores esfuerzos de los clubes y de sus jugadores, ya sea por la poca frecuencia con que ahora nos visitan conjuntos de categoría. Lo cierto es que contando Linares con un numeroso plantel de elementos que podrían llegar a ser en otras condiciones, de grandes virtudes, nuestro básquetbol no adelanta y se mantiene en un plano de largo y distante estancamiento.

Faltan en Linares, repetimos, entrenadores y clubes que vengan de afuera a demostrar aquí nuevas modalidades y enseñanzas. Cuando las dos cosas se obtengan, estamos seguros que el popular deporte del cesto, volverá -por otra vez- a detentar el poderío regional y dar nuevas y valiosas satisfacciones a nuestros aficionados.

La crónica está firmada por Incógnito. Aparece otra sabrosa columna de comentarios deportivos, que daremos a conocer próximamente, bajo el seudónimo de MacDONALD; cuyo autor era fácilmente ubicable por los deportistas de entonces y que algunos mayores de hoy recordarán.



(Bibliografía: Revista Olimpia, año 1945. Fotografía: equipo del Liceo de Hombres, aparecida en la revista)



Manuel Quevedo Méndez