Opinión 01-04-2021

Resfriarse en tiempos de Covid–19: ¿Qué hacer?



Al bajar las temperaturas, los síntomas virales, como congestión nasal, tos, dolor de garganta y cefalea, se comienzan a hacer más frecuentes. Por ello, surge la pregunta si se tratará de un resfrío común o de Covid–19.



“En la actualidad, según lo reportado por el sistema de vigilancia de virus respiratorios UC, los virus tradicionales se mantienen en muy baja circulación. En este contexto, y dado que los casos de Covid–19 han aumentado, cualquier paciente con síntomas respiratorios tiene alto riesgo de estar infectado por Sars–Cov–2. Es por ello que resulta indispensable realizarse el test para confirmarlo. Sin embargo, no es recomendable acudir a urgencias cuando los síntomas son leves, sino que agendar una evaluación médica de forma ambulatoria en un centro médico o atención primaria”, explicó el infectólogo de Clínica Bupa Santiago, Leonardo Siri.



Además, y de acuerdo al especialista parte de Bupa, son muy pocos los virus que están circulando: “Se han pesquisado casos de rinovirus, enterovirus y algunos casos de adenovirus”.



SEÑALES DE ALERTA



Según lo señalado por el médico Siri, hay síntomas que son muy sugerentes de infección por Covid–19, tales como la pérdida aguda del olfato o el gusto. “Pero en el contexto actual, cualquier síntoma viral (rinorrea, congestión nasal, tos, dolor de garganta o cefalea) puede ser causado por el virus, independientemente que haya o no fiebre, ya que este último no es un síntoma cardinal en etapas iniciales del contagio”, aseguró el experto de Clínica Bupa Santiago.



Agregó que si en una familia todos presentan síntomas, es importante que todos se testeen: “Esto debe ser así a menos que ya se sepa que uno es positivo; así los demás quedan como probable contagio y no tienen que hacerse nada”.