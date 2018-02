Política 25-02-2018

Resguardo por equilibrio entre partidos marca definición de intendentes

Hasta este viernes había completo hermetismo en el equipo del ex mandatario respecto de los nudos que entrampan la designación de las futuras autoridades. Lo que sí estaba claro, tanto en el piñerismo como en los dirigentes partidarios, es que, finalmente, el anuncio se realizaría esta semana, siendo el lunes el día más probable.

Según sostienen varios personeros de Chile Vamos, no hay regiones específicas que dilaten particularmente la configuración de la nómina sino que hay mayor complejidad en lograr equilibrios partidarios entre los cargos de intendentes y gobernadores, en comparación con el caso de ministros y subsecretarios.

Las zonas más pobladas -Santiago, Valparaíso y Biobío- es donde se concentra la necesidad de resguardar los equilibrios partidarios. A modo de ejemplo, en Chile Vamos sostienen que si Santiago no es para RN, Valparaíso sí debe quedar en manos de ese partido. Esto, añaden, en el entendido que, en Concepción, debería encabezar la UDI, dado el liderazgo consolidado de la senadora y timonel gremialista Jacqueline van Rysselberghe.

Sin embargo, durante las últimas semanas, en el entorno del ex presidente se recalcó que un partido no debía mantener una supremacía territorial en una región. Por eso, la balanza se debiese inclinar entre un buen equilibrio de partidos dentro de una zona y en el número total de intendentes y gobernadores, como ha ocurrido ya en el caso de los nombramientos de ministros y subsecretarios.

De hecho, el miércoles, tras el anuncio de los futuros subsecretarios, los dirigentes de Chile Vamos subrayaron que se había escuchado a los partidos en esta ocasión. Incluso, no hubo sorpresas en las designaciones, como sí ocurrió el pasado 23 de enero con los próximos ministros Alfredo Moreno (Desarrollo Social), Gerardo Varela (Educación), Roberto Ampuero (Cancillería) y Alejandra Pérez (Cultura), a quienes no se les vincula con los partidos.

Por eso, esta vez el panorama es más complejo y quien está coordinando directamente las tratativas es Chadwick.