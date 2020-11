Crónica 10-11-2020

Respaldo unánime Municipalidad de San Javier compromete defensa judicial de su Director de Obras (DOM) ante querella en su contra por parte de COEXCA S.A



La querella fue presentada por el delito de “Prevaricación Administrativa” es decir actuar más allá de las atribuciones que la ley le compete, esto tras la decisión del DOM de cancelar el año 2019 los permisos de edificación del plantel porcino denominado “10 mil Madres”, perteneciente a Coexca S.A y ubicado en el sector de Arbolillo.

• “Muy tranquilo y confiado que nuestras actuaciones han sido bajo las normativas vigentes y la ley. Agradezco el apoyo del Alcalde Jorge Silva, funcionarios municipales y directores de obras de la región”, indicó Mario Navarro, Director de Obras Municipalidad de San Javier.



Diversas acciones y reacciones dentro del municipio ha generado la formalización del Director de Obras Mario Navarro, tras ser acusado por parte de la empresa Agrícola Coexca S.A por el delito de “Prevaricación Administrativa” tras cancelar el 2019 los permisos de edificación de su plantel porcino “10 mil Madres” ubicado en el sector de arbolillo.

“el 2019 tras una presentación robusta por parte de la agrupación Maule Sur Unidos Por la Vida, donde se nos dan a conocer incongruencias entre los permisos y las obras en terreno, evaluamos y efectivamente hubo obras sobre todo de manejo de riles que no estaban en el proyecto, eso nos permitió proceder a cancelar 2 permisos de edificación” indicó Mario Navarro, Director de Obras de la Municipalidad de San Javier.

A raíz de la acusación el Alcalde Jorge Ignacio Silva y su equipo jurídico y administrativo han comprometido el respaldo y la defensa judicial. “me parece injusta esa acusación, el cuenta con mi apoyo y el de los funcionarios municipales. Nuestra forma es defender a la gente, a la ciudadanía y fiscalizar, no estamos en contra de una empresa u otra”, señaló el Alcalde Jorge Ignacio Silva.

Por su parte la asesora jurídica municipal Paula Troncoso señaló que “Hemos asumido su defensa, contentos porque Mario Navarro no quedó con medidas cautelares y solicitamos extender la investigación por 2 meses para incorporar antecedentes necesarios”. La abogada agregó que el delito de Prevaricación Administrativa, que en este contexto se refiere al actuar más allá de sus atribuciones, es resultado tras la cancelación el año 2019 de permisos de edificación del plantel porcino.

60 días dispuso el juzgado de Garantía de San Javier para que el fiscal Patricio Caroca pueda investigar las acusaciones por parte de la empresa Coexca S.A contra el DOM, acciones que se generan a sólo días de una nueva denuncia formulada por los vecinos del sector el Arbolillo y que cuenta con el respaldo del Alcalde Jorge Ignacio Silva y su equipo municipal, debido a nuevos episodios de malos olores y presencia de moscas en viviendas ubicadas en el sector.