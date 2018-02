Opinión 03-02-2018

¿Respeto al periodismo?

Hoy, el rol del periodismo es muy difícil de catalogar, pero sin duda el denominado cuarto poder fáctico tiene como objetivo ser el canal de comunicación entre la gente, la ciudadanía y la noticia, en este caso políticos, deportistas y personas que estén en la “palestra” por situaciones de connotación, donde prime la cercanía, importancia e inmediatez. Además, el periodismo cumple un rol fiscalizador.



Obviamente, existen medios de diferentes corrientes y líneas editoriales, dependiendo de sus lectores e intereses, donde desarrollan mayor o menor cobertura a ciertas noticias. Esta explicación es necesaria, tras el incidente de Marcelo Ríos ante la prensa “deportiva”, donde el ex número uno del mundo, previo al encuentro de Chile por Copa Davis, solicita una conferencia de prensa con los medios de comunicación, para convidar a los periodistas asistentes a que le practiquen “sexo oral” -con palabras vulgares- lo que es una falta de respeto y de normas pocas veces vistas en un país republicano como Chile.



Si bien el ex número uno del mundo del tenis, es líder de opinión (con aciertos y desaciertos) debido a la vitrina que alcanzó cuando fue dos semanas el mejor tenista del orbe, también es reconocido por sus borracheras, peleas y falta de tino –mencionados con el afán de contextualizar- ya que la prensa que lo entrevistó –a solicitud de él- sólo realizó preguntas deportivas, previos a un duelo de tercer orden tenístico entre Chile y Ecuador por la Copa Davis.



Para muchos, los periodistas del incidente en cuestión, pecaron de correctos, para otros, en los que me incluyo, de “tímidos”, ya que no es posible no contestar un improperio como ése, más cuando es sin provocación y se está representando a un gremio que fue ofendido por el ex tenista ¡Al menos una respuesta diplomática muchachos…!



Lo lamentable de esto es la actitud de Marcelo “chino” Ríos, en este caso, ya que para muchos es una tónica, lo de atacar o ningunear a la prensa. O sea, la prensa es culpable de los errores de un tercero. Creo que no... Justamente, tras la fallida entrevista a Ríos se crea un negativo precedente, donde varios se sentirán con el derecho de ofender a los periodistas y reporteros que les hagan preguntas que no les acomoden.



Esta vez Ríos tuvo suerte, ya que al frente no tuvo un rival que le contestase sus caprichos, quizás la próxima vez, algún periodista de menos paciencia le haga saber su opinión, quebrándole más que el servicio… Aunque ese problema es menor en comparación a la odiosidad que generó en el gremio, el que sin duda no va a perdonar al ídolo deportivo, donde su respuesta trascendió al deporte, concitando prensa de actualidad, deportiva y de farándula.



Felizmente en la región del Maule, en especial el Maule Sur, la prensa trabaja bajo las normas del respeto y la cordura, en su mayoría, dónde periodistas y reporteros realizan su trabajo de manera correcta frente a las autoridades, deportistas y público en general, para realizar un trabajo mancomunado en favor de la comunidad. Hay que esperar que el mal ejemplo de Ríos –en este exabrupto- no haga daño en los cimientos del: qué, dónde, cuándo, cómo y por qué de Chile y el Maule Sur.





(Jorge Marto, periodista)