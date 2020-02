Policial 05-02-2020

Responsabilizan a conductor de bus por muerte de vocalista de Los Ramblers en 2018

Por cuasidelito de homicidio fue condenado el chofer del bus que trasladaba al grupo musical Los Ramblers, tras acreditar la Fiscalía su responsabilidad en el accidente que costó la vida al vocalista Luis Valentín Fernández.

La justicia decretó una pena de cárcel, aunque con beneficios, además de la suspensión de la licencia de conducir, para Miguel Ortega Barrera.

Fue en las primeras horas del 24 de febrero de 2018, en la Ruta 5 entre Talca y Linares, cuando el bus de Los Ramblers impactó violentamente un camión en panne cerca del puente Putagan, accidente que causó la muerte al líder del grupo Luis Valentín Fernández, a un segundo pasajero, y dejando además lesionadas a 11 personas.

Tras una investigación de casi dos años el Ministerio Público acusó al chofer del bus, Miguel Ortega Barrera, por un manejo descuidado, no atento a las condiciones del tránsito.

De esta forma fue condenado en un juicio abreviado a 541 días de cárcel, con el beneficio de la remisión condicional, además de 2 años de suspensión del permiso de manejar.

La condena por cuasidelito de homicidio del Juzgado de Garantía de San Javier fue calificada por el abogado querellante, Andrés Durán, como un primer paso hacia la justicia para la familia del vocalista de Los Ramblers.

“La familia vio por alegría que en cierta medida se está empezando a hacer justicia respecto de la muerte del señor Fernández, del señor Rojas y de diversos lesionados. Recordemos que al señor Fernández deja tres hijos”, sostuvo.

El próximo paso, adelantó el profesional desde Concepción, será una demanda civil contra la concesionaria de la Ruta 5, por la negligencia al haber permitido que un camión con un desperfecto permaneciera en el camino en medio de la oscuridad de la noche.

“Se dieron acciones civiles de carácter indemnizatorio, principalmente contra la concesionaria. Recordemos que el canal estuvo 20 minutos detenido. No pueden pasar 20 minutos en que no se haya despejado esa pista. No funciona así, para eso las concesionarias firman un contrato con el MOP donde se obligan a mantener la vía despejada, limpia, en buenas condiciones y de esta manera, aquí tenemos una concesionaria que no cumplió con lo pactado”, aseguró.

El que en la sentencia se acreditara que el camión ocupaba parte de la berma y parte de la calzada derecha de la Ruta 5, permitirá, según el abogado Durán, probar la negligencia de la concesionaria.