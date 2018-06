Nacional 23-06-2018

Restaurante chileno es elegido entre los 50 mejores del mundoBoragó se ubicó en el puesto 27 a nivel mundial y quinto a nivel latinoamericano

El restaurante chileno Boragó fue elegido la noche de este martes entre los 50 mejores restaurante del mundo, durante la entrega de premios The World’s 50 Best Restaurants 2018, en una ceremonia celebrada en el Palacio Euskalduna de Bilbao (España). Este año, el restaurante del chef Rodolfo Guzmán se ubicó en el puesto 27 a nivel mundial y quinto a nivel latinoamericano. Sobre el reconocimiento, el cuarto consecutivo del chileno en este ranking, Guzmán se manifestó feliz, y destacó lo importante que es el premio para Chile y su gastronomía. «Estamos felices y quiero compartir este premio no solo con los restaurantes de Chile y el equipo del Boragó, sino que con toda la gastronomía chilena, esto es solo el principio», aseguró el chef. De acuerdo al premio otorgado, el restaurante de Guzmán se destaca por el uso de ingredientes nativos utilizados por los pueblos originarios (mapuche), que son recogidos en la cordillera de los Andes, de la costa del Pacífico, y en las colinas y valles del país.