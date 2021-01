Social 26-01-2021

Restaurantes de comida rápida refuerzan medidas de seguridad para disminuir riesgos durante segunda ola de Covid-19



Los locales de Doggis, Juan Maestro, Lovdo, Mamut y Tommy Beans, todos miembros del grupo G&N Brands, están aplicando estrictos protocolos preventivos para minimizar riesgos en la cadena completa de producción y entrega de alimentos.



Con el objetivo de contribuir a la prevención del Covid-19, los restaurantes de G&N Brands están reforzando todas las medidas que permitan disminuir los riesgos de contagio. Para ello, los locales de Doggis, Juan Maestro, Lovdo, Mamut y Tommy Beans están implementando una serie de medidas preventivas para ofrecer un máximo nivel de seguridad tanto a los clientes como a los colaboradores de la compañía.



El plan tiene un fuerte rol preventivo y contempla diversas acciones, dependiendo del contexto en el que se activen los protocolos. Por ejemplo, si un operario presenta fiebre de 37,8°C u otros síntomas de Covid-19 durante su turno, será trasladado de inmediato a un centro de asistencial. De forma paralela, si el restaurante estuviese ubicado dentro de Mall o estructura similar, se informará a la administración del centro comercial. Tras eso se coordinará el cierre de la tienda para su sanitización. Por último, se esperará el diagnóstico médico para conocer los pasos a seguir.



Para mantener el control con el personal externo, como proveedores o técnicos, antes de su ingreso a los locales se exigirá la firma de una declaración jurada. En ella el trabajador debe certificar que no es un caso confirmado de Covid-19, que no ha experimentado síntomas, no ha estado en contacto estrecho de una persona contagiada, ni está obligado a realizar cuarentena por viaje u otra causa. No obstante, si en el momento de tomarle la temperatura presenta 37,8°C o más, se le prohibirá el acceso, se le pedirá que asista a un recinto médico y se informará lo más pronto posible al departamento de compras correspondiente.



En cuanto a los clientes, si en el monitoreo de entrada se detecta a una persona con una temperatura superior a 37,8°C se le informará de la importancia de asistir a un centro asistencial y se le prohibirá el ingreso al recinto.



Para seguir reforzando los protocolos la compañía implementó además reuniones semanales para definir nuevas acciones que amerite el aseguramiento de los colaboradores y clientes.

Por otra parte, si se confirma que una persona con Covid-19 estuvo dentro de algunos de los restaurantes de G&N Brands o bien mantuvo contacto con colaboradores u operarios de la cadena, se identificará a quienes califican como contacto estrecho -según definición del Ministerio de Salud- y se activará una cuarentena preventiva para esos casos.